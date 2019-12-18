У США подано колективний позов проти п'яти найбільших технологічних компаній Apple, Microsoft, Tesla, Dell Technologies і Alphabet (дочірня компанія Google). Їх звинувачують в експлуатації дитячої праці.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Федеральний позов подала Міжнародна правозахисна організація International Rights Advocates в Вашингтоні, округ Колумбія.

Компанії звинуватили в “жорстокій і брутальній” експлуатації дитячої праці. Згідно з позовом, вони “свідомо отримують вигоду” з використання праці дітей при видобутку кобальту “в надзвичайно небезпечних умовах” у Демократичній Республіці Конго.

Правозахисники відзначають, що діти змушені були працювати “в умовах кам’яного віку”. За важку працю їм платили по 2 долари на день.

Основою позову стали заяви 14 осіб, більшість із яких – родичі дітей, які померли або отримали інвалідність під час видобутку кобальту в Конго, повідомляє The Guardian.

Кобальт використовується для виробництва літій-іонних акумуляторів і батарей для електромобілів. Крім того, він застосовується в сфері відновлюваної енергетики.

Позивачі стверджують, що їхні діти незаконно працювали в шахтах, що належать британській гірничодобувній компанії Glencore. Кобальт із шахт згодом закуповувала бельгійська компанія Umicore, яка потім продавала його Apple, Google, Tesla, Microsoft і Dell.

Крім того, діти працювали в шахтах, що належать китайській компанії Zhejiang Huayou Cobalt. Остання постачає кобальт Apple, Dell і Microsoft.

Позивачі вимагають відшкодування збитку за примусову працю і додаткову компенсацію за несправедливе збагачення, недбалість і навмисне заподіяння емоційних травм.