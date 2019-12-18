Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Федеральний позов подала Міжнародна правозахисна організація International Rights Advocates в Вашингтоні, округ Колумбія.
Компанії звинуватили в “жорстокій і брутальній” експлуатації дитячої праці. Згідно з позовом, вони “свідомо отримують вигоду” з використання праці дітей при видобутку кобальту “в надзвичайно небезпечних умовах” у Демократичній Республіці Конго.
Правозахисники відзначають, що діти змушені були працювати “в умовах кам’яного віку”. За важку працю їм платили по 2 долари на день.
Основою позову стали заяви 14 осіб, більшість із яких – родичі дітей, які померли або отримали інвалідність під час видобутку кобальту в Конго, повідомляє The Guardian.
Кобальт використовується для виробництва літій-іонних акумуляторів і батарей для електромобілів. Крім того, він застосовується в сфері відновлюваної енергетики.
Позивачі стверджують, що їхні діти незаконно працювали в шахтах, що належать британській гірничодобувній компанії Glencore. Кобальт із шахт згодом закуповувала бельгійська компанія Umicore, яка потім продавала його Apple, Google, Tesla, Microsoft і Dell.
Крім того, діти працювали в шахтах, що належать китайській компанії Zhejiang Huayou Cobalt. Остання постачає кобальт Apple, Dell і Microsoft.
Позивачі вимагають відшкодування збитку за примусову працю і додаткову компенсацію за несправедливе збагачення, недбалість і навмисне заподіяння емоційних травм.
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