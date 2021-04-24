Про це інформують агентства Reuters та Bloomberg.
Для реалізації цього задуму Apple співпрацюватиме з аптечною компанією Walgreens Boots Alliance Inc.
Планується запустити сайт, за допомогою якого працівники Apple зможуть записатися на щеплення.
Зазначається, що ця добровільна програма надасть можливість великій кількості співробітників повернутися в офіси Apple найближчим часом.
Поки ж компанія ще не повертає всіх працівників в офіс і не вимагає від записаних на вакцинацію відмовитися від роботи на відстані.
Раніше компанія закликала співробітників вакцинуватися. Тоді в Apple запропонували лікарняні в день вакцинації, а також на час відновлення після щеплення.
Представник Apple підтвердив журналістам плани щодо вакцинації співробітників в офісах.
Раніше генеральний директор Apple Тім Кук припускав, що більша частина працівників почнуть повертатися в офіси в червні.
- Раніше компанія Apple змінила емодзі шприца аби підвищити рівень відповідності старту масової вакцинації проти коронавірусу COVID-19.
- У квітні минулого року компанія Apple відкрила доступ до даних про використання застосунку Apple Maps на тлі пандемії коронавірусу. Завдяки цьому можна відстежити, як змінився рівень мобільності користувачів за час карантину.