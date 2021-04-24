Американська компанія Apple Inc вирішила запустити програму для вакцинації проти коронавірусу COVID-19 своїх співробітників прямо в офісах.

Про це інформують агентства Reuters та Bloomberg.

Для реалізації цього задуму Apple співпрацюватиме з аптечною компанією Walgreens Boots Alliance Inc.

Планується запустити сайт, за допомогою якого працівники Apple зможуть записатися на щеплення.

Зазначається, що ця добровільна програма надасть можливість великій кількості співробітників повернутися в офіси Apple найближчим часом.

Поки ж компанія ще не повертає всіх працівників в офіс і не вимагає від записаних на вакцинацію відмовитися від роботи на відстані.

Раніше компанія закликала співробітників вакцинуватися. Тоді в Apple запропонували лікарняні в день вакцинації, а також на час відновлення після щеплення.

Представник Apple підтвердив журналістам плани щодо вакцинації співробітників в офісах.

Раніше генеральний директор Apple Тім Кук припускав, що більша частина працівників почнуть повертатися в офіси в червні.