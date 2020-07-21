В американській компанії Apple хочуть повністю припинити вироблення вуглецю до 2030 року.

Про це повідомила британська служба BBC.

“Apple оголосила мету стати вуглецево-нейтральною у всьому своєму бізнесі і ланцюгу поставок до 2030 року”, – сказано в повідомленні.

Водночас в компанії заявили, що всі компанії, які хотіли б у майбутньому стати постачальниками для продукції Apple, також повинні виробляти свої товари з енергії, яка повністю відновлюється, вже через 10 років.

Нагадаємо, що трохи раніше про намір стати повністю вуглецево-нейтральними до 2024 року оголосили в компанії Amazon. У свою чергу в компанії Microsoft обіцяли досягти цього до 2030 року.

На думку експертів Greenpeace, саме технологічні гіганти несуть найбільшу відповідальність за майбутнє екології, оскільки є найприбутковішими у світі компаніями.