Американська компанія Apple працює над розробкою зйомної батареї, яка буде кріпитися до задньої панелі iPhone. За допомогою цієї батареї користувач зможе заряджати смартфон через бездротову мережу.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Зазначається, що фахівці компанії займаються розробкою цієї батареї вже понад рік. Запуск масового виробництва відбудеться найближчим часом.

Очевидно, зйомну батарею зможуть використовувати тільки власники iPhone 12, оскільки акумулятор підтримує магнітну систему MagSafe, якою оснащені найновіші смартфони Apple.

Батарея буде кріпитися до задньої частини смартфона та матиме білий гумовий корпус. За даними джерел, новий акумулятор забезпечуватиме тільки додатковий час роботи гаджета, але його не можна вважати повноцінним захисним чохлом.

Розробники майже рік працювали над удосконаленням аксесуара, адже стикалася з проблемами програмного забезпечення. Зазначається, що ПЗ регулярно сигналізувало про перегрів акумулятора. Джерела повідомляють, що через цю проблему Apple може взагалі відмовитися від випуску.