Компанії Apple і Google розробили програми для відстеження коронавірусу COVID-19 для пристроїв на iOS і Android.

Про це повідомляє прес-служба компанії Google.

Уточнюється, що для відстеження коронавірусу, користувачі зможуть обмінюватися даними через Bluetooth і додатки, затверджені офіційними організаціями охорони здоров’я.

Відзначається, що система створить мережу для добровільного відстеження контактів і буде зберігати на телефонах, які перебувають безпосередньо поблизу один від одного, багато даних.



Надалі органи охорони здоров’я отримають доступ до даних системи і користувачі, що скачують додаток, зможуть повідомити, що у них був діагностований коронавірус. При цьому система буде попереджати інших людей, чи перебували вони у тісному контакті з інфікованим.

Повідомляється, що компанії Google і Apple представлять свої програми вже в середині травня. При цьому вже через кілька місяців компанії планують вмонтувати додатки в базову оперативну систему, щоб зробити їх доступними для всіх.

При цьому відстеження контактів використовує технологію цифрового спостереження, що викликає побоювання з приводу конфіденційності. Зокрема, в Американському союзі громадянських свобод вже висловили стурбованість з приводу відстеження людей за допомогою смартфонів.

Однак підкреслюється, що Bluetooth не відслідковує фізичне місцезнаходження користувачів, а приймає сигнали з сусідніх телефонів з 5-хвилинними інтервалами і зберігає зв’язок між ними в базі даних.

Зокрема, метод поки що має багато недоліків. Наприклад, сигнал може передаватися між телефонами людей, які перебували в сусідніх кімнатах, але при цьому не контактували між собою прямо і не ділили один простір.