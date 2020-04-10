Про це повідомляє прес-служба компанії Google.
Уточнюється, що для відстеження коронавірусу, користувачі зможуть обмінюватися даними через Bluetooth і додатки, затверджені офіційними організаціями охорони здоров’я.
Відзначається, що система створить мережу для добровільного відстеження контактів і буде зберігати на телефонах, які перебувають безпосередньо поблизу один від одного, багато даних.
Надалі органи охорони здоров’я отримають доступ до даних системи і користувачі, що скачують додаток, зможуть повідомити, що у них був діагностований коронавірус. При цьому система буде попереджати інших людей, чи перебували вони у тісному контакті з інфікованим.
Повідомляється, що компанії Google і Apple представлять свої програми вже в середині травня. При цьому вже через кілька місяців компанії планують вмонтувати додатки в базову оперативну систему, щоб зробити їх доступними для всіх.
При цьому відстеження контактів використовує технологію цифрового спостереження, що викликає побоювання з приводу конфіденційності. Зокрема, в Американському союзі громадянських свобод вже висловили стурбованість з приводу відстеження людей за допомогою смартфонів.
Однак підкреслюється, що Bluetooth не відслідковує фізичне місцезнаходження користувачів, а приймає сигнали з сусідніх телефонів з 5-хвилинними інтервалами і зберігає зв’язок між ними в базі даних.
Зокрема, метод поки що має багато недоліків. Наприклад, сигнал може передаватися між телефонами людей, які перебували в сусідніх кімнатах, але при цьому не контактували між собою прямо і не ділили один простір.
- Кабінет Міністрів України з 6 квітня посилив карантин у країні в зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19. #Букви пояснювали, що буде заборонено і дозволено українцям.
- У Кабінеті Міністрів “наполегливо рекомендували” перебувати на вулиці в масці, оскільки в будь-який момент можна “опинитися на території, що підпадає під визначення “громадське місце”.
- Влада Києва зобов’язала жителів столиці носити маски або респіратори на вулицях і прибудинкових територіях.
- Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію коронавірусу. Документом вводиться адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину: штраф для громадян від 17 тис. грн до 34 тис. грн; штраф для посадових осіб від 34 тис. грн до 170 тис. грн.