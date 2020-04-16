Компанії Apple та Google відкрили дані про мобільність своїх користувачів в різних країнах світу, але при цьому зазначають, що приватність людей не була порушена.

Про це повідомляють #Букви.

Apple

Так, на сайті Apple говориться, що компанія надає державним органам у сфері охорони здоров’я дані Apple Maps, аби допомогти проаналізувати, як користувачі пересуваються під час пандемії коронавірусу.

Apple Maps може визначити, скільки людей користуються авто, їздять у громадському транспорті або ходять пішки.

У таблиці міститися дані на кожен день, починаючи з 13 січня 2020 року.

Так, у звіті є дані по європейських країнах: Естонія, Чехія, Данія, Хорватія, Франція, Фінляндія, Німеччина та ін.

Також є країни Африки – Єгипет, Марокко, Південна Африка; Південної Америки – Чилі; Північної Америки – США та Мексика; Азії – ОАЕ, Гонконг, Індія, Індонезія, Ізраїль, Японія, район Макао з КНР, Сінгапур та ін.

У звіті містяться дані щодо переміщення користувачів в Росії, Новій Зеландії, на Філіппінах та ін.

Є дані і по Україні. Так, з початку звітного періоду станом на 14 квітня пересування українців значно знизилося:

ходити пішки стали менше на 52%,

їздити на авто – менше на 34%.

Google

Компанія Google також опублікувала дані про пересування своїх користувачів під час пандемії коронавируса.

У компанії заявляють, що дані Google Maps про пересування користувачів можуть бути корисними для представників охорони здоров’я, “оскільки вони приймають важливі рішення для боротьби з COVID-19”.

“Ці звіти про мобільність людей дають уявлення про те, що змінилося у відповідь на політику влади, спрямовану на боротьбу з COVID-19. Звіти відображають тенденції пересування по географічних регіонах в різних категоріях місць, таких як магазини і місця відпочинку, аптеки, парки, вокзали, робота і т.д. “, – наголошується в повідомленні Google.

Варто зазначити, що даних Google по Україні немає.