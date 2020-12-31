Apple видалила з App Store застосунок Vybe Together, за допомогою якого жителі США могли потрапити на приватну підпільну вечірку під час пандемії COVID-19. Також застосунок заблокувала соцмережа TikTok.

Про це повідомляє CNN.

Vybe Together – сервіс, який дозволяв людям організовувати і відвідувати підпільні вечірки в розпал пандемії COVID-19. Тепер його видалили з Apple App Store, а соцмережа TikTok підтвердила, що видалила обліковий запис за порушення правил спільноти щодо дезінформації про віруси.

Проте додаток використував свій обліковий запис в Instagram, який поки що залишається активним, щоб пояснити, чому Vybe Together зник з iPhone і iPad.

“App Store збив нашу работу!!! Ми повернемося!!”, – йдеться у повідомленні.

Слоган Vybe Together – “Розбуди в собі бунтаря! Приходь на тусовку!” У застосунку і соцмережах розробники публікували фото і відео з багатолюдних вечірок і запрошували жителів США приєднатися.

Раніше Vybe Together виправдовували свою діяльність тим, що вони підтримують невеликі збори, а не масштабні заходи.

“Ми знаємо, що Covid є серйозною проблемою для США, наших спільнот, наших друзів і сімей. Якби ми всі могли перебувати в ізоляції, застосунок був би не потрібен. Ми розуміємо, що проведення великомасштабних вечірок – це дуже небезпечно, тому підтримуємо тільки маленькі збори”, – заявляли в компанії.

Центри з контролю і профілактики захворювань (CDC) не рекомендують проводити навіть невеликі громадські збори, на які приходять люди з різних домогосподарств.

“Чим більше людей взаємодіє з людьми на заході і чим довше це триває, тим вище потенційний ризик зараження COVID-19 і поширення вірусу”, – йдеться в рекомендаціях CDC.

Багато місцевих органів влади також видали директиви, які забороняють зібрання.

Apple і TikTok вжили заходів після того, як днями на Vybe Together обрушилася критика від користувачів.

Один із співзасновників Vybe Together розповів The Verge, що доступ до застосунку був у кількох тисяч користувачів – всі їх відібрали адміністратори.