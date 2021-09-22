Американський техногігант Apple проводить працює над розробленням функції, яка дозволить виявляти депресію та проблеми з психічним здоров'ям у користувачів iPhone.

Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

“Попередні дослідження свідчать, що люди з певними психічними розладами використовують свої цифрові пристрої інакше, ніж інші”, – пише газета.

Джерела видання зазначають, що раніше компанія зосереджувала функції для охорони здоров’я під час розробки смартгодинників. Однак зараз фахівці техногіганта проводять дослідження психічного здоров’я й планує інтегрувати його результати у нові функції iPhone.

Видання ознайомилося із деякими внутрішніми документами компанії. У них йдеться, що Apple сподівається створити на основі дослідження унікальні функції для своїх нових пристроїв.

Також Apple оголосила про співпрацю із фармацевтичною компанією Biogen, яка працює над препаратами для лікування легких когнітивних порушень, а також із Каліфорнійським університетом у Лос-Анджелесі.

Повідомляється, що дослідники з університету відстежуватимуть дані з відеокамер, клавіатури та аудіодатчиків iPhone.

Також планують використовувати дані про темп і частоту прогулянок користувачів, режим сну, частоту серцевих скорочень і дихання. Для аналізу можуть вимірюватися й швидкість набору тексту і частоту помилок.

Apple також домовилася про партнерство у галузі досліджень мозку з Університетом Дьюка. За даними джерел, мета співпраці – створити алгоритм, який допомагає виявити дитячий аутизм.

“Якщо будь-які з цих досліджень виявлять, що отримані дані корелюють з відповідними станами психічного здоров’я, є надія перетворити їх в застосунок або функцію, яка могла б попередити людей про захворювання”, – резюмує газета.

Наразі дослідження перебувають на ранній стадії. Існує ймовірність, що вони ніколи не приведуть до запровадження нових функцій.