Викупивши Twitter, американський підприємець та винахідник Ілон Маск почав вводити нову політику соцмережі. Після чого платформа, менш ніж за місяць, втратила половину зі 100 найкращих рекламодавців. Зокрема компанія Apple майже припинила рекламу у соцмережі, мільярдер обурився та заявив про обмеження "свободи слова".

Про це повідомляють #Букви.

Нещодавно Маск заявив, що зробить власний смартфон, аби протистояти Apple і Google. Так, користувач запитав, що станеться, якщо Apple і Google дійсно видалять Twitter зі своїх магазинів.

“Я, звичайно, сподіваюся, що до цього не дійде, але, так, якщо не буде іншого вибору — зроблю альтернативний телефон”, – відповів підприємець.

Проте вже згодом на сторінці у Twitter розгорілась справжня дискусія. Маск зазначив, що Apple практично припинила рекламу на платформі, наголошуючи, чи компанія справді так ненавидить “свободу слова” у Сполучених Штатах.

Окрім цього, винахідник поскаржився, що Apple також погрожувала заблокувати Twitter у своєму App Store, проте не повідомляє чому.

Згодом Маск опублікував відео Epic Games (1984), котрий пародіює рекламу Apple, звинувачуючи компанію у монополії.

Окрім цього, бізнесмен нагадав, що від “жорсткої цензури” може постраждати на лише Twitter. Так, мережа обміну файлами LBRY поскаржилась, що під час Covid Apple вимагала, щоб “програми фільтрували деякі пошукові терміни”, констатувавши, що компанія “може виробляти хороші продукти, але вони вже деякий час виступають проти свободи слова”.

Після низки повідомлень, Маск розпочав опитування щодо того, чи має Apple оприлюднити всі заходи цензури, які вжила відносно її клієнтів.

Apple should publish all censorship actions it has taken that affect its customers — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Не припиняючи потік звинувачень, мільярдер запитав, чи усі знають про те, що Apple обкладає таємним податком у розмірі 30% усе, що користувачі купують в App Store.

Did you know Apple puts a secret 30% tax on everything you buy through their App Store? https://t.co/LGkPZ4EYcz — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Варто зауважити, що за минулі тижні 50 зі 100 найкращих рекламодавців або оголосили про припинення, або без публічної відмови припинили використовувати соцмережу Twitter як платформу для своєї реклами. З 2020 року вони витратили на своє просування в соцмережі майже 2 мільярди доларів США, а лише у 2022 – понад 750 млн доларів.

На додаток до рекламодавців, які припинили всю рекламу в Twitter станом на 21 листопада, є ще сім рекламодавців, які, згідно з даними Media Matters, уповільнюють швидкість своєї реклами на платформі майже до нуля. З 2020 року вони витратили понад 255 мільйонів доларів на Twitter, а у 2022 році — майже 118 мільйонів доларів.