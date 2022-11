Про це повідомляють #Букви.

Нещодавно Маск заявив, що зробить власний смартфон, аби протистояти Apple і Google. Так, користувач запитав, що станеться, якщо Apple і Google дійсно видалять Twitter зі своїх магазинів.

Проте вже згодом на сторінці у Twitter розгорілась справжня дискусія. Маск зазначив, що Apple практично припинила рекламу на платформі, наголошуючи, чи компанія справді так ненавидить “свободу слова” у Сполучених Штатах.

Окрім цього, винахідник поскаржився, що Apple також погрожувала заблокувати Twitter у своєму App Store, проте не повідомляє чому.

Згодом Маск опублікував відео Epic Games (1984), котрий пародіює рекламу Apple, звинувачуючи компанію у монополії.

Окрім цього, бізнесмен нагадав, що від “жорсткої цензури” може постраждати на лише Twitter. Так, мережа обміну файлами LBRY поскаржилась, що під час Covid Apple вимагала, щоб “програми фільтрували деякі пошукові терміни”, констатувавши, що компанія “може виробляти хороші продукти, але вони вже деякий час виступають проти свободи слова”.

Після низки повідомлень, Маск розпочав опитування щодо того, чи має Apple оприлюднити всі заходи цензури, які вжила відносно її клієнтів.

Apple should publish all censorship actions it has taken that affect its customers

Не припиняючи потік звинувачень, мільярдер запитав, чи усі знають про те, що Apple обкладає таємним податком у розмірі 30% усе, що користувачі купують в App Store.

Did you know Apple puts a secret 30% tax on everything you buy through their App Store? https://t.co/LGkPZ4EYcz

— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022