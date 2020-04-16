Американські технологічні компанії Apple, Microsoft і Google виводять своє виробництво з Китаю після епідемії коронавіруса і торгової війни між Китаєм і США.

Про це повідомляється на сайті американської медіакомпанії CNBC.

Повідомляється, що Google і Microsoft активізують свої зусилля по перенесенню виробництва в інші частини Азії. Проблема полягає в тому, що Китаю все одно буде грати головну роль і знизити залежність американських компаній від Китаю буде непросто.

“Виробництво в Китаї дуже вбудовано в американські ланцюжка поставок, більш, ніж будь-коли раніше “, – пояснив Шон Махарадж, керуючий директор AArete, глобального консультанта з управління.

Він додав, що перенести виробництво буде складно.

Видання повідомляє, що Google збирається почати виробництво у В’єтнамі нового недорогого смартфона Pixel 4a вже в квітні. Тим часом, Microsoft почне у В’єтнамі в другому кварталі виробництво лінійки ноутбуків і настільних ПК Surface. Крім того, Apple намагалася почати випробування своїх AirPods у В’єтнамі ще в минулому році. Компанія розглядала можливість переміщення від 15% до 30% виробництва з Китаю в інші частини Південно-Східної Азії.