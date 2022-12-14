Про це повідомило Bloomberg.
Оновлення може з’явитися через суворі вимоги Євросоюзу. Йдеться про “Закон про цифрові ринки”, який набуде чинності найближчими місяцями, але компанії не зобов’язані дотримуватися всіх правил до 2024 року.
Закони ЄС спрямовані на вирівнювання умов роботи для сторонніх розробників і покращення цифрового життя споживачів. Регулятори та виробники програмного забезпечення роками скаржилися на те, що Apple і Google керують двома найбільшими магазинами мобільних додатків. Через це корпорації мають занадто велику владу на ринку.
Згідно з європейським законом, технологічні компанії мають дозволити користувачам встановлювати сторонні програми. За ідеєю це спростить доступ до базових налаштувань пристроїв. За правилами, сторонні розробники повинні мати рівний доступ до основних функцій у додатках і службах. Крім того, передбачено, щоб служби обміну повідомленнями працювали разом.
Зміни торкнуться компаній з ринковою вартістю щонайменше 75 мільярдів євро (80 мільярдів доларів). Зокрема оновлення стосуватиметься мінімум 45 мільйонів користувачів щомісяця в ЄС.
Спершу закони спровокують зміни на європейському ринку. Не виключено, що у майбутньому інші країни теж ухвалять аналогічні закони.
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