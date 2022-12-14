Корпорація Apple може дозволити використовувати альтернативні магазини застосунків на своїх iPhone та iPad. У такому випадку користувачі зможуть завантажувати додатки без App Store.

Про це повідомило Bloomberg.

Оновлення може з’явитися через суворі вимоги Євросоюзу. Йдеться про “Закон про цифрові ринки”, який набуде чинності найближчими місяцями, але компанії не зобов’язані дотримуватися всіх правил до 2024 року.

Закони ЄС спрямовані на вирівнювання умов роботи для сторонніх розробників і покращення цифрового життя споживачів. Регулятори та виробники програмного забезпечення роками скаржилися на те, що Apple і Google керують двома найбільшими магазинами мобільних додатків. Через це корпорації мають занадто велику владу на ринку.