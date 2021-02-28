Про це пише Engadget.
Користувачі Apple Music зможуть відкривати для себе нішевих музикантів через подкасти, плейлисти і відео.
У розділі зібрані серії плейлистів, в тому числі Songbook, Behind the Board і On the Session, а також відеоролики Lyrics to Live By і The Stories Behind the Songs. Він включає подкаст Deep Hidden Meaning, в якому Ніл Роджерс бере інтерв’ю у авторів пісень і слухає їхні історії.
Apple заявляє, що наповнення Behind the Songs перебуває в зоні видимості в сервісі. Той, хто виконує пошук за запитом “автор пісень” або “автори пісень”, побачить це в своїх результатах.
Behind the Songs – це також результат партнерства Apple Music з об’єднанням Ivors Academy, яке представляє і просуває авторів пісень і композиторів з Великобританії і Ірландії. Номінанти на премію Rising Star Award With Apple Music будуть оголошені на порталі у липні.
- Раніше повідомлялося, що американська компанія Apple провела щорічні збори акціонерів. У рамках зустрічі проаналізували результати компанії у 2020 році, а також обговорили плани на цей рік.