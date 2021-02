В Apple Music з'явився розділ "Behind the Songs", який привертає увагу до менш популярних авторів пісень, продюсерів і сесійниї музикантів.

Про це пише Engadget.

Користувачі Apple Music зможуть відкривати для себе нішевих музикантів через подкасти, плейлисти і відео.

У розділі зібрані серії плейлистів, в тому числі Songbook, Behind the Board і On the Session, а також відеоролики Lyrics to Live By і The Stories Behind the Songs. Він включає подкаст Deep Hidden Meaning, в якому Ніл Роджерс бере інтерв’ю у авторів пісень і слухає їхні історії.

Apple заявляє, що наповнення Behind the Songs перебуває в зоні видимості в сервісі. Той, хто виконує пошук за запитом “автор пісень” або “автори пісень”, побачить це в своїх результатах.

Behind the Songs – це також результат партнерства Apple Music з об’єднанням Ivors Academy, яке представляє і просуває авторів пісень і композиторів з Великобританії і Ірландії. Номінанти на премію Rising Star Award With Apple Music будуть оголошені на порталі у липні.