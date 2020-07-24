Компанія Apple запускає програму для розробників з пошуку вразливостей в операційній системі iOS. Учасник, який знайшов проблеми, може отримати винагороду до $1 млн.

Про це повідомляється на сайті Apple.

В рамках програми Security Research Device компанія надасть дослідникам спеціальні версії iPhone, програмне забезпечення яких було змінено для спрощення пошуку вразливостей та багів в системі.

Взяти участь у програмі зможуть лише повнолітні особи, які на працювали в компанії протягом останнього року, володіють обліковим записом у програмі тестування та мають гарну репутацію.

SRD-пристрої будуть надані учасникам програми на 1 рік. Їх можна буде використовувати виключно для дослідницької роботи.

“Вони не призначені для особистого використання або щоденного носіння і повинні завжди залишатися на території учасників програми. Доступ до SRD і їх використання повинні бути дозволені тільки особам, уповноваженим Apple”, — йдеться в повідомленні.

Якщо дослідники виявляють уразливість в стандартному ПЗ, вони зобов’язані проінформувати про це Apple. Якщо баги виявлені в сторонніх програмах – проінформувати їх розробників.

За кожну знайдену уразливість передбачено винагороду. На сайті Apple є приклади виплат за роботу дослідників. Рекордна виплата — $1 млн.