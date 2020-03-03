У компанії Apple оголосили переможців щорічного флешмобу "Знято на Iphone".

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Уточнюється, що перші місця конкурсу дісталися 6 фотографіям.

Фотографії були зроблені в Китаї, Індії, в Іспанії і в Росії.

Костянтин Чалабов (Москва, Росія), iPhone 11 Pro

Андрій Мануілов (Москва, Росія), iPhone 11 Pro Max

Мітсун Соні (Мумбаї, Махараштра, Індія), iPhone 11 Pro

Рубен П. Бескос (Памплона, Наварра, Іспанія), iPhone 11 Pro Max

Рустам Шагіморданов (Москва, Росія), iPhone 11

Ю «Эрік» Чжан (Пекін, Китай), iPhone 11 Pro Max