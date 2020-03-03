Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.
Уточнюється, що перші місця конкурсу дісталися 6 фотографіям.
Фотографії були зроблені в Китаї, Індії, в Іспанії і в Росії.
Костянтин Чалабов (Москва, Росія), iPhone 11 Pro
Андрій Мануілов (Москва, Росія), iPhone 11 Pro Max
Мітсун Соні (Мумбаї, Махараштра, Індія), iPhone 11 Pro
Рубен П. Бескос (Памплона, Наварра, Іспанія), iPhone 11 Pro Max
Рустам Шагіморданов (Москва, Росія), iPhone 11
Ю «Эрік» Чжан (Пекін, Китай), iPhone 11 Pro Max
- Раніше повідомлялося, що Apple запустила щорічний флешмоб “Знято на iPhone”.