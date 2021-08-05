В Apple оголосили про три нові можливості для захисту безпеки дітей в роботі iPhone, iPad та Mac. Йдеться про нові функції безпеки повідомлень, покращений пошук матеріалів про сексуальне насильство над дітьми (CSAM) в iCloud та оновлену інформацію для Siri та пошуку.

Про це повідомляє видання 9to5mac.

В Apple пояснили, що вирішили ввести нові можливості для захисту дітей, оскільки це “важливий обов’язок”. В компанії пояснили, що наразі йдеться про розширення трьох функцій, але з часом нові можливості будуть “розвиватися та розширюватися”.

На iOS з’явиться функція, яка дасть змогу батькам дізнаватися про випадки, коли їх діти відправлятимуть чи отримуватимуть фото чи інший контент інтимного характеру (на кшталт дитячого порно). Йдеться про спеціальну технологію з виявлення дитячої порнографії, яку завантажать в iCloud. Нововведення має з’явитися в США до кінця року.

Сканування відбуватиметься на телефоні дитини, а сповіщення будуть відправляти на телефони батьків. На думку експертів з кібербезпеки та представників служб захисту дітей, такий підхід компанії ефективний та раціональний.

Йдеться про систему neuralMatch. В Apple оголосили про три нових способи забезпечення захисту дітей на iPhone, iPad та Mac. Зокрема, це нові функції безпеки спілкування в текстових повідомленнях (iMessage), покращення пошуку матеріалів щодо сексуального насилля над дітьми (CSAM) в iCloud та оновлення функцій Siri та пошуку.

Текстові повідомлення (iMessage)

В Apple пояснили, що якщо дитина отримає чи захоче відправити фотографії інтимного характеру, то отримає спеціальне сповіщення про загрозу. Якщо таке фото отримає дитина, то зображення буде розмитим. Якщо дитина все одно захоче подивитися фото – побачить повідомлення про те, чому світлина зашифрована. Коли дитина все одно намагатиметься відкрити зображення, батьки через iCloud Family отримають сповіщення з коротким посиланням про отримання додаткової допомоги. Теж саме відбуватиметься, якщо дитина відправлятиме такі фотографії.

В Apple пояснили, що телефони аналізуватимуть вкладені зображення на предмет того, чи є вони відвертими та сексуальними. Поки алгоритм не перевірить зображення – фото в iMessage буде розмитим.

Обмеження діятимуть для дітей віком до 13 років.

Нова функція з’явиться в оновленнях iOS 15, iPadOS 15 та macOS Monterey. Поки що функція буде доступна тільки на території США.

CSAM

В Apple оголосили про нові кроки щодо боротьби з поширенням матеріалів про сексуальне насилля над дітьми (CSAM, Certified Software Asset Manager). В Apple пояснили, що CSAM – контент, в якому зображують відверті сексуальні дії за участі дітей чи дитини (дитяче порно).

Apple шукатиме CSAM, якщо контент зберігається в iCloud Photos. Ця функція частково почала працювати вже сьогодні. Apple почав відкривати зображення CSAM, якщо ті знаходяться в iCloud Photos. Після цього Apple може повідомляти про випадки CSAM до Національного центру зниклих безвісти дітей, організації, яка працює, як комплексна агенція звітності для CSAM та тісно співпрацює з правоохоронними органами.

В Apple вкотре повторили, що їх метод виявлення CSAM розробляється із врахуванням правил конфіденційності користувачів. Тобто Apple аналізує зображення на вашому пристрої, щоб побачити, чи є якість збіги з базовими зображеннями CSAM, попередньо встановленим Національним центром зниклих безвісти дітей. Всі збіги аналізують на різних девайсах Apple. При цьому, Apple трансформує базу даних Національного центру зниклих безвісти дітей в “нечитабельний набір хешів, який надійно зберігається на пристроях користувачів”.

В Apple роботу алгоритму пояснили так:

“Йдеться про процес зіставлення, який засновано на криптографічній технології, яку називають перетином приватних наборів (PSI). Вона визначає наявність збігів, не розкриваючи результат. Ця технологія дає змогу дізнатися, чи збігається хеш зображення із заданими хешами зображень в CSAM. При цьому, не потрібно вказувати на відсутність збігів. PSI не дозволяє користувачу дізнатися, чи були збіги”.

Якщо на девайсі знаходять збіг, то там же автоматично створюється ваучер криптографічної безпеки, який закодовує результат збігів. Після цього починає використовуватися технологія, яку називають пороговим розподілом секрету. Це гарантує, що вміст ваучера безпеки не може бути інтерпретовано Apple, якщо обліковий запис iCloud Photos не перевищує граничне значення контенту CSAM. Яке граничне значення – не повідомляється.

“Приміром, якщо секрет розділено на тисячу частин, а поріг – 10, то секрет може бути відновлено з будь-яких 10 частин до тисячі. При цьому, якщо доступно тільки дев’ять, секрет не поширюється”, – пояснили в Apple.

Siri та пошук

Apple внесе зміни також в Siri та функції пошуку. За їх допомогою користувачі зможуть повідомляти про CSAM та відправляти відповідні звіти. Функція спрацьовуватиме й у випадках, коли користувачі шукатимуть інформацію, пов’язану з CSAM.

Оновлення будуть доступні в iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 та macOS Monterey.