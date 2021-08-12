В Eclectic Light повідомили про зміни.

Оновлення macOS 11.5.2 вже доступно для всіх користувачів. Завантажити можна через “Налаштування” – “Оновлення ПЗ”.

Окрім виправлення системних помилок, в macOS є й деякі оновлення. В оновленій версії немає жодних недоліків, якщо вірити розробникам.

З оновленнями, комп’ютери Mac Intel отримають понад 2,5 Гб, а комп’ютери Mac M1 – 3,45 Гб, що дозволяє припустити, що ефективне корисне навантаження складає приблизно 300 Мб “виправлених помилок”. Ті, в кого є локальний сервер кешованого контенту, Mac M1 повинні спочатку завантажити перші 910 Мб цього оновлення з серверів Apple. Тобто жодних оновлень в цьому аспекті не було.

Також не знайдено оновлень в прошивці програмного забезпечення. Можливо, виключення становлять деякі комп’ютери Intel Mac, в яких немає чіпа T2.

Також не було знайдено змін у версіях застосунків в Applications та Applications/Utilities. Застосунок Safari залишився у версії 14.1.2.

Точно є зміни у версії та номері в компонентах в / System / Library. Зокрема, йдеться про:

Problem Reporter.app в CoreServices і його Private Framework CrashReporterSupport отримали незначне збільшення номера збірки з 15053 до 15053.1.

Платформа AppKit отримав незначне збільшення номера збірки з 2022.60.126 до 2022.60.128.

Платформа FileProvider отримав незначне збільшення номера версії з 349.4.2 до 349.4.3 (номери збірки збігаються з номерами версій).

Фреймворк JavaScriptCore отримав незначне збільшення в номері збірки до 16611.3.10.1.6.

Платформа QuartzCore отримала однозначне збільшення в номері збірки до 927,24.

Фреймворки SafariServices і WebKit отримали збільшений номер збірки, щоб відповідати номеру Safari.

Серед інших приватних фреймворків, які отримали незначне збільшення номера збірки, є FileProviderDaemon й інші фреймворки Safari.

Помилки, які виправили в Safari та цих фреймворках, були значними, аби отримати оновлення, перш ніж Big Sur перейде на технічне обслуговування після випуску Monterey.