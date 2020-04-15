Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.
#Букви порівняли дані по країнам, які сьогодні переживають найсильніші спалахи епідемії. До слова, дані по містах України – відсутні, але представлені дані по всій країні.
Так, з початку карантину у всій Україні знизилася кількість прогулянок на 49% і пересування на автомобілі — на 35%.
Найбільше зниження активності людей відзначається в Італії: в Римі рівень піших прогулянок знизився на 90%, в Мілані — на 85%.
Рим:
Мілан:
Далі, слідує Німеччина: в Берліні і Мюнхені мобільність людей знизилася більш, ніж як на 50%.
Берлін:
Мюнхен:
Крім того, в Лондоні пересування на автомобілі зменшилося на 73%, а піші прогулянки на 77%.
Манчестер: пересування на автомобілі зменшилася на 55% і піші прогулянки – на 71%.
Нью Йорк: пересування на автомобілі зменшилося на 64%, піші прогулянки – на 81%.
Лос Анджелес: пересування на автомобілі зменшилося на 55%, піші прогулянки – на 56%.
В Apple відзначають, що не пов’язують дані геолокації з персональним ідентифікатором пристрою і гарантують конфіденційність користувачів.
Відзначимо, Apple представила інструмент для відстеження статистичних даних, який може допомогти в боротьбі з пандемією COVID-19. Статистичні дані про кількість піших пересувань, поїздок на особистих автомобілях і громадському транспорті можуть використовуватися для прийняття необхідних заходів для захисту найбільш вразливих груп населення.
- Уряд Чехії оприлюднив план подальшого послаблення карантину в країні в зв’язку з поширенням коронавірусу. Поступове повернення до повсякденного життя займе півтора місяці.