Apple опублікувала дані, як зменшилося пересування користувачів на карантині.

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

#Букви порівняли дані по країнам, які сьогодні переживають найсильніші спалахи епідемії. До слова, дані по містах України – відсутні, але представлені дані по всій країні.

Так, з початку карантину у всій Україні знизилася кількість прогулянок на 49% і пересування на автомобілі — на 35%.

Найбільше зниження активності людей відзначається в Італії: в Римі рівень піших прогулянок знизився на 90%, в Мілані — на 85%.

Рим:

Мілан:

Далі, слідує Німеччина: в Берліні і Мюнхені мобільність людей знизилася більш, ніж як на 50%.

Берлін:

Мюнхен:

Крім того, в Лондоні пересування на автомобілі зменшилося на 73%, а піші прогулянки на 77%.

Манчестер: пересування на автомобілі зменшилася на 55% і піші прогулянки – на 71%.

Нью Йорк: пересування на автомобілі зменшилося на 64%, піші прогулянки – на 81%.

Лос Анджелес: пересування на автомобілі зменшилося на 55%, піші прогулянки – на 56%.

В Apple відзначають, що не пов’язують дані геолокації з персональним ідентифікатором пристрою і гарантують конфіденційність користувачів.

Відзначимо, Apple представила інструмент для відстеження статистичних даних, який може допомогти в боротьбі з пандемією COVID-19. Статистичні дані про кількість піших пересувань, поїздок на особистих автомобілях і громадському транспорті можуть використовуватися для прийняття необхідних заходів для захисту найбільш вразливих груп населення.