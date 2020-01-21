Про це повідомляє агенство Reuters.

Зазначається, що понад два роки тому компанія Apple повідомила про намір пропонувати користувачам Iphone наскрізне шифрування при зберіганні своїх даних в iCloud. Ця функція допомогла б користувачам пристроїв Apple досягти максимального захисту від злому, проте ключа для розшифровки даних в такому разі не мала б і сама компания. Отже, Apple не змогла б передавати матеріали з пристроїв владі навіть за рішенням суду. Про свої плани компанія проінформувала Федеральне бюро розслідувань, з яким співпрацює в разі потреби.

Напередодні експертам за проєктом шифрування Apple, які носили кодові назви Plesio і KeyDrop — було наказано припинити роботу над ним. За інформацією джерел Reuters — шести колишніх і діючих співробітників Apple і ФБР, знайомих з питанням — представники агентів по боротьбі з кіберзлочинністю та підрозділи оперативних технологій виступили проти плану, стверджуючи, що він позбавить їх найбільш ефективних засобів для отримання доказів проти підозрюваних.

“Правові органи вбили його (проєкт — ред.), з причин, які ви можете собі уявити”, — зазначив колишній співробітник Apple.

Співрозмовник підкреслив в коментарі журналістам, що компанія не хотіла, щоб з боку державних чиновників були нападки і тим більше — судові позови за переміщення раніше доступних даних в недоступний для урядових установ простір.

“Вони вирішили, що більше не будуть дражнити ведмедя”, — прокоментував екс-співробітник компанії.

Це було актуальним для компанії питанням, оскільки Apple вже мала досвід судових тяжб з ФБР в 2016 році. Тоді причиною конфлікту стало питання отримання урядом доступу до даних iPhone, який використовувався одним з підозрюваних в масовій стрільбі в Сан-Бернардіно, штат Каліфорнія. Уряд припинив розгляд, коли знайшов підрядника, який допоміг зламати телефон.

“Крім цієї публічної сварки через Сан-Бернардіно, Apple ладнає з федеральним урядом”, — зазначив співрозмовник в ФБР.

Колишній співробітник компанії розповів журналістам, що, можливо, проєкт шифрування був закритий з інших причин. Наприклад, через побоювання, що все більше клієнтів будуть блокувати свої дані частіше.

Так чи інакше, відмова компанії від цього проєкту полегшила роботу ФБР. Зараз агентство використовує для зломів телефонів хакерської програмне забезпечення, а цей метод вимагає прямого доступу до пристрою. У той час як використовуючи дані Apple iCloud правоохоронці можуть проводити розслідування таємно. За інформацією Reuters, тільки за першу половину 2019 голи влади зверталися до компанії для отримання резервних копій з пристроїв Apple або до контенту на iCloud більше 1,5 тисяч разів, при цьому кількість задіяних акаунтів — понад 6 тисяч.

Як альтернативу наскрізному шифруванню Apple обрала захист найбільш конфіденційних даних користувача, таких як збережені паролі та дані про працездатність. Водночас резервні копії контактної інформації та текстів з iMessage, WhatsApp й інших зашифрованих сервісів залишаються доступними для співробітників Apple та влади.