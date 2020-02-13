Про це повідомляє агенство Reuters.
Як повідомлялося раніше, 1 лютого компанія Apple вирішила тимчасово закрити роздрібні магазини в Китаї через спалах захворюваності нової коронавирусной інфекцією.
У п’ятницю, 14 лютого, компанія має намір відкрити деякі магазини в Пекіні. Вони будуть працювати за скороченим графіком — з 11 до 18 годин, а не з 10 до 22, як раніше.
Інші магазини Apple на материковому Китаї (в Шанхаї і Шеньчжені) залишаться закритими, оскільки країна продовжує боротися зі спалахом коронавірусу.
На сайті компанії розміщено спеціальне повідомлення для клієнтів з Китаю, де повідомляється, в якому йдеться про те, що потрапити в магазин можна буде тільки в масці і після перевірки температури.
“З міркувань суспільної охорони здоров’я і профілактики деякі роздрібні магазини тимчасово закриті. Будь ласка, перевірте сторінку роздрібного магазину для визначення його годин роботи. Перш ніж увійти до знов відкритого роздрібного магазину, вдягніть маску та пройдіть температурний тест”, — йдеться в повідомленні.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус було виявлено у місті Ухань.
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