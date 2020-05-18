Американська корпорація Apple з понеділка відновлює роботу близько 100 своїх магазинів по всьому світу (25 з них в США), закритих через пандемію коронавірусу.

Про це стало відомо із заяви віце-президента корпорації Дейдре О’Браєна, опублікованому на сайті Apple.

“З тих пір, як ми почали адаптуватися і реагувати на поширення коронавірусу в січні, компанія Apple прийняла рішення на користь турботи: турботою про наших клієнтів і турботи про нашу команду”, – сказано в заяві.

Віце-президент компанії також зазначив, що тепер заради безпеки у всіх точках продажів прийнятий новий порядок: клієнтам вимірюватимуть температуру тіла, а також всі вони будуть повинні носити маски всередині магазину.

Тим, у кого не буде своєї маски, співробітники дадуть її. Крім того, в приміщенні зможуть одночасно перебувати стільки покупців, скільки продавці зможуть обслужити індивідуально.

Фото: Apple

Так, роботу абсолютно всіх магазинів минулого тижня відновили в Німеччині і в Китаї. 25 зі 100 магазинів Apple відкриються в штатах Флорида, Каліфорнія, Вашингтон, Гаваї, Оклахома і Колорадо. Там режим роботи буде враховувати місцеву специфіку і вимоги влади.

У США налічується близько 270 магазинів Apple. Їх число разом з торговими точками в інших країнах світу, за винятком Китаю, Тайваню та Гонконгу, досягає 458.