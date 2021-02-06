Американська компанія Apple розробила технологію надміцного кабелю для зарядки смартфонів, щоб покласти край критиці класичного зарядного пристрою для смартфонів та планшетів.

Про це повідомляють #Букви.

Компанія отримала патент на технологію виробництва “вічного” кабелю. У патентній документації Apple поділилася описом нового винаходу.

Очевидно, розробники звернули увагу на основні недоліки кабелю та врахували побажання клієнтів. Спеціалісти Apple вирішили не потовщувати кабель, адже тоді це ускладнює процес зарядки смартфона у чохлі. Натомість у запатентованій версії кабелю зроблено акцент на щільності та жорсткості обплетення.

Новий зарядний пристрій буде ламатиметься у місці з’єднання кабелю та штекера. Розробники встановили спеціальну гільзу на краях кабелю. Вона не допускатиме вигинів у проблемному місці, але й не потовщує його.

Компанія не згадує термін Lightning у патенті. Ймовірно, це натяк на відмову від використання фірмового порту.

Наразі Apple не коментує інформацію про цей кабель.