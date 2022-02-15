Нідерландський антимонопольний орган оштрафував Apple на 5,7 мільйона доларів. Це четвертий штраф за те, що компанія не дозволяє використовувати інші методи оплати застосункам для знайомств у App Store.

Про це повідомляють Reuters.

Управління з питань споживачів і ринків (ACM) щотижня стягує з Apple штрафи в розмірі 5,7 мільйона доларів, оскільки компанія пропустила 15 січня крайній термін для внесення змін, наказаних контролюючим органом. Такий штраф вони наклали вже вчетверте.

У публікаціях на своїх вебсайтах Apple стверджує, що виконала вимоги грудневого рішення ACM, згідно з яким компанія зловживала домінуючим становищем на ринку.

Основною претензією до Apple є те, що розробники застосунків, які хочуть використовувати методи оплати, відмінні від Apple, не можуть зробити це поза межами App Store. Вони повинні були надіслати нову програму в App Store, а після цього переконати своїх клієнтів перейти туди.

Своєю чергою представники компанії Apple стверджують, що методи оплати, які не належать до Apple, становлять загрозу безпеці клієнтів. І все ж вони кілька разів заявляли, що виконали вимоги ACM. Представники антимонопольного органу натомість стверджують, що в недостатньому обсязі.