Про це повідомляють Reuters.
Управління з питань споживачів і ринків (ACM) щотижня стягує з Apple штрафи в розмірі 5,7 мільйона доларів, оскільки компанія пропустила 15 січня крайній термін для внесення змін, наказаних контролюючим органом. Такий штраф вони наклали вже вчетверте.
У публікаціях на своїх вебсайтах Apple стверджує, що виконала вимоги грудневого рішення ACM, згідно з яким компанія зловживала домінуючим становищем на ринку.
Основною претензією до Apple є те, що розробники застосунків, які хочуть використовувати методи оплати, відмінні від Apple, не можуть зробити це поза межами App Store. Вони повинні були надіслати нову програму в App Store, а після цього переконати своїх клієнтів перейти туди.
Своєю чергою представники компанії Apple стверджують, що методи оплати, які не належать до Apple, становлять загрозу безпеці клієнтів. І все ж вони кілька разів заявляли, що виконали вимоги ACM. Представники антимонопольного органу натомість стверджують, що в недостатньому обсязі.
- Компанія Apple планує додати функцію користування водійськими правами та ідентифікатор штату у свої ґаджети. Ймовірно можливість з’явиться в додатку Wallet в оновленому iOS 15.4.
- Відомо, що Apple дозволить розповсюджувати через App Store приватні додатки. Програми не будуть доступні через пошук, рекламу чи рекомендації, а завантажити їх можна буде лише за прямим посиланням.
- Також американська компанія Apple придбала технологію AI Music. Стартап здатен створювати мелодії за допомогою штучного інтелекту.