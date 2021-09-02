Американська компанія Apple планує запровадити нові функції для свого смартгодинника щодо відстеження стану здоров'я користувачів.

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на внутрішні документи Apple й інформовані джерела.

За даними видання, Apple планує інтегрувати в годинник датчики артеріального тиску і температури тіла. Передбачається, що датчик температури тіла використовуватимуть й для планування вагітності, сповіщаючи жінок про початок овуляції.

Джерела повідомляють, що у майбутньому цей датчик може дозволити виявляти лихоманку.

“Для вимірювання кров’яного тиску Apple Watch буде вимірювати швидкість течії крові по артеріях, йдеться в документах Apple. Це підтверджують і джерела WSJ”, – пише газета.

Такі датчики вже використовуються в смартгодинниках від Samsung, а Google раніше анонсувала розробку схожої функції для своїх спортивних браслетів Fitbit.

Очікується, що Apple представить нове покоління смартгодинників Apple Watch Series 7 вже восени цього року.

Однак нові датчики з’являться у смартгодинник не раніше 2022 року і будуть доступні тільки власникам наступних версій Apple Watch.

За даними джерел, у смартгодинниках можуть з’явитися й інші функції для відстеження стану здоров’я. Розробники вже вивчають можливість використання встановленого в Apple Watch датчика насичення крові киснем для виявлення порушення дихання, при якому у сплячої людини на короткі проміжки припиняється вентиляція легенів.

Крім того, фахівці компанії розробляють неінвазивний спосіб вимірювання рівня глюкози в крові. Він повинен дозволити виявляти діабет.

При цьому співрозмовники видання наголошують, що нові функції, особливо ті, які перебувають на ранніх стадіях розробки, можуть ніколи не бути впровадженими. В Apple наразі відмовляються від коментарів.