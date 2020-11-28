Apple перенесе частину виробництва iPad і MacBook з Китаю до В'єтнаму через тривалу торгову війну між США і Китаєм.

Про це пише Mazech.

За запитом Apple Inc, Foxconn, великий підрядник компанії, який виробляє багато iPhone компанії в Чженчжоу переїде, по всій видимості, в першій половині 2021 року.

При цьому поки невідомо, які моделі iPad і MacBook будуть вироблятися у В’єтнамі.

Цей крок було зроблено після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа використовувала тарифи та інші інструменти міжнародної торгівлі, щоб чинити тиск на Китай з метою зміни угод з США. Критики стверджують, що це може бути контрпродуктивним, оскільки завдасть шкоди економіці США і призведе до зростання цін на продукти.

Зазначається, що Foxconn вже будує складальні лінії для планшетів Apple iPad і ноутбуків MacBook на своєму заводі в північно-східній провінції В’єтнаму Бак-Джанг, які будуть запущені в першій половині 2021 року.