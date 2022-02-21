У 2022 році американська компанія Apple має намір випустити декілька нових комп’ютерів Mac з чіпом M2 вже у 2022 році. Очікується, що компанія представить 13-дюймовий MacBook Pro, Mac Mini, 24-дюймовий iMac і оновлений MacBook Air, усі вони, за чутками, оснащені мікросхемою M2.

Про це повідомляє редактор Марк Гурман у виданні Bloomberg.

Apple не запропонувала жодних натяків на потенційний чіп M2, але Гурман вважає, що його процесор буде трохи швидшим, ніж у M1, і що він матиме ту саму восьмиядерну архітектуру. Однак його графічні ядра можуть підскочити з семи чи восьми до дев’яти чи 10. У 2023 році Гурман вважає, що Apple може випустити Pro та Max версії чіпа M2 — , так само як це було з чіпом M1 — а також оголосити чіп M3.

Компанія вперше оголосила про свій перший власний чіп M1 в листопаді 2020 року, і кілька місяців з моменту дебюту M1 Pro і M1 Max. Оскільки Apple продовжує дистанціюватися від Intel silicon, у неї є кілька інших комп’ютерів Mac, які, ймовірно, витіснять з її лінійки будь-які пристрої на базі Intel. Гурман очікує, що більший iMac Pro з чіпами M1 Pro і M1 Max замінить поточний 27-дюймовий iMac Pro, а також менший Mac Pro, який постачається “з еквівалентом двох або чотирьох мікросхем M1 Max”. І хоча Mac Mini вже поставляється з чіпом M1, Гурман очікує, що він отримає оновлену опцію M1 Pro.

Що стосується термінів, Гурман каже, що Apple випустить нові комп’ютери Mac у березні, а потім в травні або червні. Apple вже має намір представити iPhone SE 5G, 5G iPad Air і, можливо, один новий Mac, за чутками, 8 березня. Також у березні планується вихід iOS 15.4 з Face ID, що підтримує маску для обличчя. iPhone 14 та Apple Watch Series 8 очікуються не пізніше цього року.