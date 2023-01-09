Компанія Apple розпочала використовувати штучний інтелект (ШІ) для озвучування аудіокниг у сервісі Apple Books. Компанія описує нову функцію як "створення аудіокниг, доступніших для всіх".

Про це повідомило The Verge.

Apple заявило, що використання ШІ зменшує вартість та спрощує процес для авторів і видавців. Компанія назвала функцію “цифровим оповіданням”. Вона вважає, що озвучування книг завдяки штучному інтелекту має потенціал, щоб дозволити невеликим видавцям і авторам випускати аудіокниги за нижчою ціною.

Поки що функція доступна лише для романів і художньої літератури. Для цього використовують два голоси — Медісон і Джексон. Пізніше голоси Гелена та Мітчелл будуть озвучувати нон-фікшн. Нині сервіс доступний лише англійською мовою.

У додатку “Книги” на iOS користувачі зможуть знайти серію любовних романів із приміткою “озвучені Apple Books”. У кожному ж конкретному виданні буде зазначено ім’я використаного оповідача ШІ.

У сервісі передбачено платні і безоплатні аудіокниги. Автори та видавці зберігають за собою право на аудіокниги та можуть випускати інші версії аудіокниг за бажанням.

Видання додало, що підхід Apple – протилежний підходу конкурента, компанії Amazon. Корпорація заявляла, що аудіокниги мають бути озвучені людиною. Вони пропонували функцію перетворення тексту на звук, але таку практику припинили десять років тому – після того, як виникли проблеми з авторськими правами.