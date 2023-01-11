Компанія Apple має намір випускати власні дисплеї в мобільних пристроях вже у 2024 році. Компанія прагне зменшити залежність від технологічних конкурентів – Samsung і LG.

Про це повідомило Bloomberg.

Співрозмовники видання заявили, що Apple спершу планує замінити дисплеї в годиннику Apple Watch найвищого класу до кінця наступного року. Відтак компанія має намір використовувати такі дисплеї і для інших пристроїв, зокрема iPhone. Їх оновлять до поточного стандарту OLED, органічних світлодіодів, до технології, що називається microLED.

“Зміни є частиною широкомасштабних зусиль із заміни постачання Apple на деталі власного виробництва, що дасть компанії більше контролю над дизайном і можливостями своєї продукції. Технологічний гігант відмовився від чипів Intel Corp. у своїх комп’ютерах Mac на користь власних розробок і планує зробити те ж саме з ключовими бездротовими компонентами у своїх iPhone”, – йдеться у повідомленні.

В Apple відмовилися від коментарів.

Якби Apple зробила екран своїми силами, то могла б у довгостроковій перспективі краще налаштовувати свої пристрої та утримувати міцніший ланцюжок постачання. Компанія багато років працює над зміною дисплеїв. Ще у 2018 році вона почала розробляти власні дисплеї, починаючи з Apple Watch.

Зазначено, що у світі провідним виробником дисплеїв є Samsung. Компанія давно випускає власну версію microLED для телевізорів. Якщо Apple замінить їхні екрани на свої, цей крок завдасть удару по Samsung Display Co. і LG Display Co. — двох основних постачальниках екранів для годинників.