Покоління мережі 5G впровадили лише у низці країнах світу, тому впровадження 6G очікується не раніше, ніж через декілька років. Схоже, американська компанія Apple вирішила діяти на випередження та вже розпочинає роботу над розробкою технології 6G.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, Apple оголосила про відкриття вакансії інженерів, які допоможуть у розробці стільникових технологій наступного покоління 6G. Компанія шукає фахівців, які зможуть “досліджувати та розробляти системи бездротового зв’язку наступного покоління (6G) для мереж радіодоступу”. Передбачається участь інженерів у галузевих та академічних форумах щодо розробки 6G.

Також компанія обіцяє, що фахівці отримають можливість розробити революційну технологію, яка вплине на майбутні новинки Apple.

Наголосимо, що Apple не перша компанія, яка розпочинає розробку 6G. Над цим вже працюють Huawei, LG та Nokia.