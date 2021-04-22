Про це повідомляє видання The Verge.
Функцію підписок планують запустити для користувачів зі 170 країн.
Водночас творці контенту повинні заплатити Apple за можливість пропонувати підписки. Якщо людина оформлює підписку на рік, Apple отримає 30% прибутку автора, але у випадку, якщо користувач оформить підписку на довший термін – компанія отримає лише 15%. Зазначається, що таким чином Apple мотивує подкастерів довше утримувати свою аудиторію.
Крім того, Apple Podcasts запроваджує редизайн каналів Усі подкасти отримають можливість додати обкладинку та прев’ю. Це допоможе користувачам ефективніше шукати улюблені подкасти
- Раніше Apple оголосила про запуск власного щоденного новинного Інтернет-мовлення. Шоу під назвою Apple News Today буде організовано редакторами Apple News Шумітою Басу і Дуарте Джеральдіно. Подкаст буде доступний в Apple Music в США, Канаді, Великобританії та Австралії.