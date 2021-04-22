Про це повідомляє видання The Verge.

Зокрема, користувачі зможуть оформити підписку на авторів, подкасти яких їм найбільше подобаються. Такі підписники зможуть слухати контент без реклами, а також першими отримуватимуть доступ до нових епізодів.

Функцію підписок планують запустити для користувачів зі 170 країн.

Водночас творці контенту повинні заплатити Apple за можливість пропонувати підписки. Якщо людина оформлює підписку на рік, Apple отримає 30% прибутку автора, але у випадку, якщо користувач оформить підписку на довший термін – компанія отримає лише 15%. Зазначається, що таким чином Apple мотивує подкастерів довше утримувати свою аудиторію.

Крім того, Apple Podcasts запроваджує редизайн каналів Усі подкасти отримають можливість додати обкладинку та прев’ю. Це допоможе користувачам ефективніше шукати улюблені подкасти

Планується запуск функції “Сімейний доступ”, завдяки якій користувачі зможуть ділитися підпискою із шістьма особами.