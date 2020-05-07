Про це розповіли в матеріалі видання TJpurnal.

Уточнюється, що вперше про тріск в навушниках AirPods Pro повідомлялося практично відразу після їх виходу ще в листопаді 2019 року.

При цьому у користувачів проблема виявлялася по-різному. У когось тріщав тільки лівий навушник, у когось тільки правий, а у деяких обидва. Хтось помічав тріск під час ходьби, а інші постійно. Користувачі зійшлися на думці, що тріск був присутній в режимі “прозорості” або “шумозаглушення”.

Відзначається, що тільки за 2019 рік компанією Apple було продано близько 60 мільйонів навушників AirPods.

У компанії визнали існування проблеми 5 травня 2020 року. В Apple опублікували такі поради для усунення тріску:

переконатися, що на пристрої встановлено останню версію системи;

перевірити підключення для виключення бездротових перешкод;

спробувати послухати музику через інший додаток;

якщо проблема залишилася, звернутися в підтримку компанії.

При цьому в компанії не оголосили дану проблему масовим браком, хоча в російських авторизованих сервісних центрах визнають тріск в навушниках заводським дефектом.

Унаслідок появи тріску в режимі “прозорості” або “шумозаглушення” проблема може бути викликана програмним багом. Також відомо, що на початку 2020 року деякі користувачі вже скаржилися на погіршення якості звуку після оновлення прошивки (AirPods почали гірше справлятися з “басами”).

Повідомляється, що для вирішення проблеми можна спробувати скинути навушники, або ж змусити їх оновитися. Також в деяких випадках проблема може бути вирішена шляхом перепідключення навушників.

Як скинути AirPods Pro:

– помістити навушники в футляр і закрити;

– відв’язати навушники від смартфона, натиснувши “забути” в настройках Bluetooth;

– відкрити кришку і затиснути кнопку на 15 секунд, поки індикатор не буде блимати жовтим кольором;

– заново підключити навушники до смартфону.

Як оновити AirPods Pro:

– підключити і використовувати навушники для прослуховування музики хоча б 30 секунд;

– помістити в кейс і закрити;

– кейс підключити до зарядки і залишити на 30 хвилин, не розриваючи пару зі смартфоном;

– підключити до смартфону.