У листопаді 2019 року нижня палата російського парламенту прийняла закон, що вимагає установки затверджених урядом програм на електронних пристроях, що продаються в країні. Введення правил раніше відкладалося, але тепер Apple готується дотримуватися закону до його набуття чинності у квітні.

Про це пише AppleInsider.

“Високопоставлене джерело” в Міністерстві цифрової індустрії повідомив, що з Apple досягнута домовленість про включення додатків. Регіональний офіс Apple підтвердив згоду зі звітом.

З 1 квітня пристрої Apple при активації в Росії будуть пропонувати своїм власникам встановити додатки, затверджені урядом РФ. Користувачеві буде показано діалогове вікно, в якому за замовчуванням будуть обрані всі програми зі списку Роскомнадзора. За бажання галочки навпроти тих чи інших сервісів можна буде прибрати.

Apple додала, що всі програми будуть перевірені на відповідність стандартам конфіденційності, безпеки і контенту Apple.

Повідомляється, що міністерство все ще обговорює з Apple, які програми необхідно включити в список, який, ймовірно, з часом буде розвиватися.

“Якщо на ринку з’являться альтернативні пропозиції, які цікаві користувачам і швидко набирають популярність, вони будуть включені в цей список і також будуть запропоновані для попередньої установки”, – сказало джерело.

Цей список додатків буде містити спеціально розроблені в Росії версії популярних товарів в App Store: браузери, антивірус, карти, інструменти обміну повідомленнями, додаток державних служб.

Додатки, раніше схвалені урядом для включення в список, включають елементи від Яндекс, Mail.ru Group, Касперського, Ростелекома і Першого каналу.

Цей крок є продовженням політики Apple щодо дотримання місцевих законів, де це необхідно, в тому числі деяких, які можуть розглядатися як потенційна загроза конфіденційності або безпеки. Це включає в себе зберігання компанією Apple даних про громадян на локальних серверах в Росії відповідно до закону 2014 року.