Про це Ілон Маск написав у Twitter.

Компанія Apple майже припинила рекламу у Twitter, через що мільярдер обурився та заявив про обмеження “свободи слова”.

Окрім цього, винахідник поскаржився, що Apple також погрожувала заблокувати Twitter у своєму App Store, проте не повідомляє чому.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why

“Ого, звучить зовсім не упереджено”, – заявив Маск.

Раніше Маск заявляв, що розробить власний смартфон, аби протистояти Apple і Google, якщо вони дійсно видалять Twitter зі своїх магазинів.

Неодноразово наголошуючи на дотримання свободи слова як базового принципу нової політики соцмережі, Ілон Маск після дискусії щодо Apple заявив, що файли Twitter про придушення свободи слова незабаром будуть опубліковані на платформі.

“Громадськість має знати, що насправді сталося…”, – додав він.

The Twitter Files on free speech suppression soon to be published on Twitter itself. The public deserves to know what really happened …

— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022