Компанія Apple опублікувала оновлені рекомендації по догляду за пристроями свого виробництва.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Тепер, мабуть, на тлі поширення захворювання COVID-19, що викликається коронавірусом, Apple змінила свою думку на користь додаткових санітарних заходів.

Apple вперше порекомендувала користувачам протирати пристрої спиртом або вологими серветками – до теперішнього часу корпорація виступала проти використання будь-яких засобів для чищення та рідин. В оновлених рекомендаціях на сайті користувачам дозволяється протирати свої пристрої 70-процентним ізопропіловим спиртом або вологими дезінфікуючими серветками.

При цьому в Apple уточнили, що використовувати відбілювачі, аерозольні засоби для чищення або занурювати в них гаджет не рекомендується. При використанні спирту потрібно взяти м’яку безворсову тканину і уникати рушників, паперових рушників або абразивних предметів.

Крім того, фахівці корпорації не рекомендують виливати очищувальну рідину безпосередньо на пристрій, уникати надмірного протирання, не допускати попадання вологи в отвори і роз’єми, а також відключати під час протирання все зовнішні джерела живлення, пристрої та кабелі. Попадання усередину пристрою рідини не покривається гарантією, нагадує Apple, так що головне тут – не перестаратися.