Корпорація Apple Inc. очолила рейтинг найвпливовіших брендів у світі. Американська компанія посіла перше місце у переліку, який складає дослідницька компанія World Brand Lab.

Про це повідомило WBL.

Після Apple визначили компанію Microsoft Corp. Третю сходинку посів Google, який минулого року очолював рейтинг.

Крім того, до ТОП10 увійшли ще п’ять компаній з США:

Amazon;

Walmart;

McDonald’s;

Coca-Cola;

Tesla;

Toyota;

Mercedes-Benz.

У пресрелізі дослідницької компанії зазначили, що фірми зі Сполучених Штатів Америки представляють 198 із 500 найкращих брендів. Країна зберігає вплив як глобальна супердержава брендів.

“Франція, Японія, Китай і Велика Британія складають другий за впливом світовий табір… Німеччина, Швейцарія та Італія складають третій ряд лідерів брендів”, – йдеться в релізі.

Група World Brand Lab складає рейтинг найвпливовіших брендів світу з 2003 року. Дослідники відстежують понад 80 тисяч брендів із 60 країн, але нині у рейтингу представлено 33 країни.