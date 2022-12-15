Про це повідомило WBL.
Після Apple визначили компанію Microsoft Corp. Третю сходинку посів Google, який минулого року очолював рейтинг.
Крім того, до ТОП10 увійшли ще п’ять компаній з США:
- Amazon;
- Walmart;
- McDonald’s;
- Coca-Cola;
- Tesla;
- Toyota;
- Mercedes-Benz.
У пресрелізі дослідницької компанії зазначили, що фірми зі Сполучених Штатів Америки представляють 198 із 500 найкращих брендів. Країна зберігає вплив як глобальна супердержава брендів.
“Франція, Японія, Китай і Велика Британія складають другий за впливом світовий табір… Німеччина, Швейцарія та Італія складають третій ряд лідерів брендів”, – йдеться в релізі.
Група World Brand Lab складає рейтинг найвпливовіших брендів світу з 2003 року. Дослідники відстежують понад 80 тисяч брендів із 60 країн, але нині у рейтингу представлено 33 країни.
- Корпорація Apple може дозволити використовувати альтернативні магазини застосунків на своїх iPhone та iPad. У такому випадку користувачі зможуть завантажувати додатки без App Store.