Про це повідомило WBL.

Після Apple визначили компанію Microsoft Corp. Третю сходинку посів Google, який минулого року очолював рейтинг.

Крім того, до ТОП10 увійшли ще п’ять компаній з США:

  • Amazon;
  • Walmart;
  • McDonald’s;
  • Coca-Cola;
  • Tesla;
  • Toyota;
  • Mercedes-Benz.

У пресрелізі дослідницької компанії зазначили, що фірми зі Сполучених Штатів Америки представляють 198 із 500 найкращих брендів. Країна зберігає вплив як глобальна супердержава брендів.

“Франція, Японія, Китай і Велика Британія складають другий за впливом світовий табір… Німеччина, Швейцарія та Італія складають третій ряд лідерів брендів”, – йдеться в релізі.

Група World Brand Lab складає рейтинг найвпливовіших брендів світу з 2003 року. Дослідники відстежують понад 80 тисяч брендів із 60 країн, але нині у рейтингу представлено 33 країни.