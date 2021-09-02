Компанія Apple заявила, що послабить строгі правила оплати для певних розробників застосунків, включаючи Netflix і Spotify, дозволивши їм включати посилання на свої вебсайти, які дозволять компаніям обійти збори, що стягуються виробником iPhone.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters і газета Financial Times.

Це друга поступка регулюючим органам і компаніям менш ніж за тиждень, оскільки виробник iPhone стикається з юридичними, нормативними та законодавчими проблемами щодо App Store, який становить основу його сегмента послуг вартістю 53,8 мільярда доларів.

З початку 2022 року Apple дозволить розробникам застосунків ділитися одним посиланням на свій вебсайт, щоб допомогти користувачам створювати свої облікові записи і управляти ними.

Рішення виробника iPhone було прийнято після того, як на цьому тижні Південна Корея стала першою країною, яка прийняла закон, що дозволяє користувачам мобільних телефонів оплачувати розробникам програмного забезпечення безпосередньо за свої застосунки, а не бути змушеними робити це через внутрішньоігрові платіжні системи таких платформ, як Apple і Google.

Окремо Apple минулого тижня послабила обмеження на свій App Store, який не дозволяв розробникам пропонувати клієнтам більш низькі ціни по інших каналах.

Остання зміна може мати далекосяжні наслідки, оскільки застосунки подібні Spotify вже давно стверджують, що з боку Apple було несправедливо мати власний конкуруючий музичний сервіс, одночасно виконуючи головну роль зі своїм App Store і стягуючи з Spotify комісію.

Розробники по всьому світу вже десять років скаржилися, що правила оплати Apple занадто суворі і недружелюбні по відношенню до споживачів.