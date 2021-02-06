Apple поставила на паузу переговори з Hyundai та Kia щодо електромобілів, – Bloomberg

Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на власні джерела.
Причини зупинення переговорного процесу наразі невідомі. Також незрозуміло, чи поновлять компанії перемовини щодо спільного створення електромобілів.
За даними видання, Apple обговорювала ймовірне виробництво електромобілів не тільки з південнокорейськими виробниками, але і з іншими автоконцернами.
Представники Apple відмовилися коментувати призупинення переговорів.
Нагадаємо, що компанії Hyundai Motor і Apple заявили, що планують до березня підписати партнерську угоду про випуск електромобілів і почати їх виробництво приблизно у 2024 році.
- Акції південнокорейського автовиробника Kia Motors стрімко пішли вгору та виросли на 14,5%. Це сталося після повідомлення ЗМІ про те, що компанія Apple інвестує в Kia Motors $3,6 млрд в рамках співпраці у сфері виробництва електромобілів.