Apple поставила на паузу переговори з Hyundai та Kia щодо електромобілів, – Bloomberg

Американська компанія Apple поставила на паузу переговори з Hyundai Motor та Kia Motors про створення електромобілів.

Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Причини зупинення переговорного процесу наразі невідомі. Також незрозуміло, чи поновлять компанії перемовини щодо спільного створення електромобілів.

За даними видання, Apple обговорювала ймовірне виробництво електромобілів не тільки з південнокорейськими виробниками, але і з іншими автоконцернами.

Представники Apple відмовилися коментувати призупинення переговорів.