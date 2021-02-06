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Apple поставила на паузу переговори з Hyundai та Kia щодо електромобілів, – Bloomberg

Американська компанія Apple поставила на паузу переговори з Hyundai Motor та Kia Motors про створення електромобілів.

Субота, 6 лютого 2021, 13:49

Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Причини зупинення переговорного процесу наразі невідомі. Також незрозуміло, чи поновлять компанії перемовини щодо спільного створення електромобілів.

За даними видання, Apple обговорювала ймовірне виробництво електромобілів не тільки з південнокорейськими виробниками, але і з іншими автоконцернами. 

Представники Apple відмовилися коментувати призупинення переговорів.

Нагадаємо, що компанії Hyundai Motor і Apple заявили, що планують до березня підписати партнерську угоду про випуск електромобілів і почати їх виробництво приблизно у 2024 році.

  • Акції південнокорейського автовиробника Kia Motors стрімко пішли вгору та виросли на 14,5%. Це сталося після повідомлення ЗМІ про те, що компанія Apple інвестує в Kia Motors $3,6 млрд в рамках співпраці у сфері виробництва електромобілів.
Теги: Apple, Kia Motors, електромобілі, Hyundai

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