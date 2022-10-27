Про це повідомляє видання The Information із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що Apple позиціює такий айпад для художників та дизайнерів, яким для роботи зручніша більша площа екрана. Також пристрій “розмиє кордон між ноутбуком та планшетом”.
Водночас не уточнюється, до якої лінійки потрапить модель – iPad Pro або просто iPad. Адже наразі Apple випускає моделі з екранами 10,9″, 11″ та 12,9″.
Раніше мережею вже ширилися чутки про великий iPad, втім тоді говорили про 15-дюймовий екран. Зокрема, новинка мала бути схожа на смартекран Echo Show 15 від Amazon.
- 7 вересня американська компанія Apple презентувала перші iPhone з нової лінійки. Базові девайси зберегли зовнішній дизайн 13-ї моделі з “чубчиком”.
- Компанія Apple подала заявку на патентування технології, за допомогою якої можна приховати зміст екрана смартфона iPhone від сторонніх людей.
- Apple мала намір додати нову функцію в iPhone, що інформує користувачів, чи ремонтувався пристрій раніше і, чи використовувався оригінальний екран або акумулятор. З’явиться новий розділ історії запчастин та обслуговування (у “Налаштуваннях”).