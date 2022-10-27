За даними ЗМІ, корпорація Apple працює над новим великим iPad, діагональ екрана якого складе 16 дюймів. Таке оновлення дозволить йому стати найбільшим у лінійці планшетів виробника.

Про це повідомляє видання The Information із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Apple позиціює такий айпад для художників та дизайнерів, яким для роботи зручніша більша площа екрана. Також пристрій “розмиє кордон між ноутбуком та планшетом”.

Водночас не уточнюється, до якої лінійки потрапить модель – iPad Pro або просто iPad. Адже наразі Apple випускає моделі з екранами 10,9″, 11″ та 12,9″.

Раніше мережею вже ширилися чутки про великий iPad, втім тоді говорили про 15-дюймовий екран. Зокрема, новинка мала бути схожа на смартекран Echo Show 15 від Amazon.