Під час пандемії користувачі iPhone зіткнулися з проблемою розпізнавання обличчя, тому що в громадських місцях потрібно надягати маску, а для розблокування телефону її потрібно зняти.

Компанія Apple випустила першу бета-версію нової iOS 15.4, яка одержала кілька нових функцій. Проте, у компанії попереджають, що використання оновлення може знизити рівень безпеки.

