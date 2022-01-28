Про це повідомляє американський вебсайт про комп’ютерну техніку і гаджети The Verge.
Під час пандемії користувачі iPhone зіткнулися з проблемою розпізнавання обличчя, тому що в громадських місцях потрібно надягати маску, а для розблокування телефону її потрібно зняти.
Компанія Apple випустила першу бета-версію нової iOS 15.4, яка одержала кілька нових функцій. Проте, у компанії попереджають, що використання оновлення може знизити рівень безпеки.
Well this is new 🤔 (iOS 15.4 Beta 1) pic.twitter.com/MSe7hmPGlR
— Brandon Butch (@BrandonButch) January 27, 2022
З’явилася також функція, яка підвищує точність Face ID при одночасному носінні маски й окулярів. Утім, технологія розпізнавання, як і раніше, не працює із сонцезахисними окулярами.
Для яких пристроїв буде доступна нова функція компанія не уточнює. Водночас у 9to5Mac припускають, що розпізнавання обличчя у масці працюватиме лише на останніх молях пристроїв — IPhone 12 та 13. Що стосується iPad, функція “Використовувати Face ID з маскою” не підтримується на моделях iPad Pro 2018 року.
- Нагадаємо, компанія Apple планує додати до iPhone функцію платіжного термінала. Це означає, що фірма вбудовуватиме цю можливість безпосередньо у свої пристрої й для оплати, крім смартфонів, не знадобиться нічого додаткового.
- Покупцям iPhone 14 не потрібно буде вибирати між моделями Pro та не Pro для ProMotion та витрачати зайві кошти.