Компанія Apple працює над оснащенням сенсорними екранами своїх ноутбуків MacBook. Випуск першого Mac із сенсорним екраном може відбутися у 2025 році.

Про це повідомило Bloomberg.

Джерела видання зазначили, що інженери компанії вже активно працюють над проєктом. Випуск ноутбука з сенсорним екраном у 2025 році може відбутися у межах більш масштабного оновлення MacBook Pro.

Зазначено, що перша модель може зберегти традиційний дизайн ноутбука, зокрема трекпад і клавіатуру. Проте екран MacBook буде підтримувати сенсори та жести – як iPhone або iPad. Пізніше Apple може розширити підтримку на більшу кількість моделей своїх Mac.

Оскільки випуск ще не завершено – плани можуть змінитися.

Також компанія може перевести свої дисплеї на технологію органічних світлодіодів, або OLED. Нині Apple використовує LCD, тобто рідкокристалічні дисплеї, на Mac, утім iPhone і Apple Watch вже отримали OLED-технологію. Такі екрани мають поліпшену яскравість і колір. Вже у першій половині 2024 року їх можуть застосовувати в iPad Pro.

Останні десять років Apple заявляла, що сенсорні екрани погано працюють на ноутбуках. За їхніми словами, iPad є кращим варіантом для прихильників сенсорного інтерфейсу. Також компанія стурбована тим, що Mac з сенсорним екраном можуть скоротити продажі iPad.