Це відбувалося на заході Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) 2021.

Оновлення FaceTime

Сервіс відеодзвінків FaceTime отримав ряд серйозних оновлень. Зокрема, функції зменшення фонового шуму та розмиття фону в портретному режимі.

До того ж можна буде одночасно дивитися або слухати щось і розмовляти, транслювати зображення з екрану тощо.

Крім цього, до розмов у FaceTime за допомогою спеціального посилання можна буде доєднатися користувачі Android.

Сповіщення

Сповіщення отримають новий дизайн — з фотографіями контактів на текстових повідомленнях і великими значками додатків.

Крім цього, в iOS 15 буде новий режим фільтрації сповіщень Focus. Він дозволить налаштувати, які сповіщення будуть з’являтися в певний час, до прикладу, під час роботи.

Також з’явиться можливість отримувати дайджест сповіщень. Налаштування сповіщень працюватимуть на всіх пристроях.

Повідомлення

Повідомлення теж отримують кілька оновлень. iOS 15 дозволятиме іншим бачити, що співрозмовник включив режим “Не турбувати”.

Також можна буде відключити режим “Не турбувати” для термінових повідомлень.

Фотографії надіслані в повідомленнях автоматично групуватимуться в колажі і відбиватимуться в інших місцях, наприклад, у фотогалереї і спогадах.

Інші оновлення

Крім цього, з’явиться можливість пошуку тексту на фотографіях та пошуку AirPods Pro і AirPods Max за допомогою додатку Find My.

Вбудований браузер Safari отримає простіший дизайн панелі вкладок, підтримку згрупованих вкладок, які синхронізуються на всіх пристроях.

Коли вийде iOS 15?

Apple заявляє, що iOS 15 стане загальнодоступною цієї осені. Оновитися зможуть користувачі iPhone 6s і новіше. Бета-версія для розробників доступна з 7 червня, а публічна бета-версія — з липня.