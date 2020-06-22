У понеділок, 22 червня, компанія Apple представила на конференції для розробників WWDC 2020 оновлену операційну систему iOS 14.

Про це повідомляє видання The Verge.

Сьогодні Apple вперше надала офіційну інформацію про останню версію свого програмного забезпечення для iPhone. iOS 14 вийде восени 2020 року, але попередня версія для розробників буде доступна членам Apple Developer Program починаючи з сьогоднішнього дня. У липні з’явиться бета-версія для користувачів смартфонів Apple (iPhone 6S і новіше).

Як оновлення отримала iOS 14?

Віджети. В iOS 14 можна буде додавати віджети на головний екран поруч з іконками програм. Для їх додавання необхідно буде скористатися “Галереєю віджетів”.

Бібліотека додатків. У новій операційній системі з’явилася “Бібліотека додатків”, яка автоматично організовує додатки в групи та списки. Завдяки цьому користувачі зможуть приховувати додатки зі свого головного екрану.

Журналісти зазначають, що “Бібліотека додатки” в iOS 14 виглядає дуже схоже на панель додатків Android, але з деякими додатковими розумними функціями груповання.

Новий дизайн Siri та FaceTime. Голосовий помічник Siri отримав новий дизайн. Тепер при активації голосового помічника не захоплюється весь екран, з’являється тільки невелике накладення в нижній частині. Аналогічним чином виглядають дзвінки в FaceTime.

Також у Siri з’явилися нові функції — помічник може відправляти аудіоповідомлення.

Додаток “Повідомлення” отримав нові функції. В iOS 14 користувачі зможуть закріплювати важливі контакти в верхній частині екрану.

Додаток Apple Maps зможе краще будувати маршрути для велосипедистів, даючи вказівки про висоту підйому вулиці, наявність велосипедних доріжок і сходів та ін.

Новий додаток Translate. В iOS 14 з’явиться додаток-аналог Google Translate, за допомогою якого користувачі зможуть вводити текст або диктувати повідомлення та переводити їх на 11 мов. На момент запуску будуть підтримуватися англійська, китайська, французька, німецька, іспанська, італійська, японська, корейська, арабська, португальська та російська мови.