Прес-релізи про новинки були оприлюднені на офіційному сайті компанії.

Новий iPad Pro з діагоналлю екрана 11 і 12,9 дюйма отримав потрійну камеру з LiDAR-сенсором. Це датчик, який здатний вимірювати відстань до об’єкта. LIDAR дозволить аналізувати глибину сцени для додатків доповненої реальності. Сканер вимірює відстань до об’єктів, що знаходяться на дистанції до 5 метрів. Він може працювати як в приміщенні, так і на вулиці.

Новий процесор планшета – A12Z Bionic, згідно із твердженням Apple, забезпечить “більш високу продуктивність, ніж більшість ноутбуків із Windows”, і до 10 годин автономної роботи.

Крім того, iPad Pro обладнали п’ятьма мікрофонами, які повинні забезпечити “студійну якість звуку”.

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Разом із новим iPad Pro доступна клавіатура Magic Keyboard з підсвічуванням і трекпадом. Клавіатура розкладається і тримає iPad, завдяки чому гаджет можна розмістити в більш зручному положенні.

Новий iPad Pro вже доступний для попереднього замовлення в сріблястому і сірому кольорах з накопичувачем на 128, 256 і 512 гігабайт або 1 терабайт.

Ціна 11-дюймової моделі стартує від $ 799, а 12,9-дюймової – від $ 999.

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Крім того, компанія Apple презентувала оновлений MacBook Air. Гаджет отримав процесори Intel Core 10-го покоління. Можна обрати версію з чотирьохядерним Core i7, базова частота якого – 1,2 Ггц. Також покращилася продуктивність вбудованої графіки Intel Iris Plus.

Ноутбук отримав 13-дюймовий дисплей Retina і клавіатуру Magic Keyboard з механізмом “ножиці” (даний механізм прийшов на зміну механізму “метелик”, на який скаржилися користувачі через залипання клавіш).

В Apple запевнили, що оновлений MacBook Air працює в два рази швидше, ніж ноутбуки попереднього покоління.

Вартість стартовою моделі становить $ 999.