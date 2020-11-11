Про деталі повідомляється на сайті компанії. Про п’ять ключових новинок також розповідає видання The Verge.

Так, були представлені чіп M1, нові версії комп’ютерів MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini, а також оновлена операційна система macOS Big Sur.

Чіп М1

Центральною частиною презентації став новий чіп M1, який буде вмонтований в усі три нові комп’ютери Apple.

Власні процесори компанії прийдуть на зміну процесорам Intel.

В Apple характеризують M1 як “найпотужніший чіп з будь-коли створених і перший чіп, розроблений спеціально для Mac”.

M1 об’єднує в собі центральний процесор, графічний процесор, пам’ять, нейронний процесор і ряд інших елементів.

У компанії відзначають, що M1 – це “перший чіп для персонального комп’ютера, створений з використанням передової 5-нанометрової технології”. Він є “єдиною архітектурою пам’яті для різних процесорів”.

Центральний процесор M1 – 8-ядерний. Графічний процесор – також до восьми ядер, а Neural Engine, який використовується для виконання завдань машинного навчання (наприклад, розпізнавання мови або обробки зображень) – 16-ядерний (здатний виконувати 11 трильйонів операцій на секунду).

Відзначається, що M1 забезпечує “в 3,5 рази вищу продуктивність процесора, до 6 разів більш високу продуктивність графічного процесора і до 15 разів швидше машинне навчання”. У компанії обіцяють, що час автономної роботи пристроїв зросте в 2 рази у порівнянні з комп’ютерами Mac попереднього покоління.

MacBook Air

У рамках презентації Apple показала новий MacBook Air за 999 доларів з вбудованим чіпом M1.

Відзначається, що завдяки новому чіпу на 13-дюймовому ноутбуці MacBook Air “буде прискорено все, від редагування сімейних фото до закачування відео в Мережі”.

Потужний 8-ядерний центральний процесор працюватиме до 3,5 разів швидше, ніж попереднє покоління.

Завдяки 8-ядерному графічному процесору обробка графіки також прискориться в 5 разів. А завдання машинного навчання будуть виконуватися в 9 разів швидше.

На комп’ютер встановлений SSD-диск, який працює до двох разів швидше.

В Apple наголошують, що новий MacBook Air потужніший, ніж 98% всіх ПК, проданих минулого року.

Комп’ютер буде “повністю безшумним”. Від одного заряду акумулятора він зможе працювати до 18 годин в режимі відтворення відео і до 15 годин при роботі в браузері (це довше, ніж в попередніх поколіннях).

Новий MacBook Air отримав покращений екран з підтримкою технології Wide Color (P3) діагоналлю 13,3 дюймів. Крім того, нова модель характеризується поліпшеною веб-камерою.

Об’єм оперативної пам’яті не змінився – 8 ГБ (можна розширити до 16 ГБ за окрему плату), як і обсяг SSD – 256 ГБ або 512 ГБ в залежності від конфігурації.

MacBook Air вже доступний для попереднього замовлення, а продаж розпочнеться з наступного тижня.

Mac mini

Apple анонсувала і нову модель свого компактного комп’ютера Mac mini. У пристрій також вбудований чіп M1.

Новий Mac mini з M1 матиме в три рази більшу продуктивність, ніж попередні версії. Крім того, комп’ютер має значну графічну продуктивність (в 6 разів вищу, ніж раніше). А сучасний блок Neural Engine забезпечує 15-кратний приріст продуктивності в задачах машинного навчання.

В Apple запевнили, що новий Mac mini зможе виконувати низку завдань в рази швидше в порівнянні з попереднім поколінням пристроїв. Наприклад, компіляція коду в Xcode буде здійснюватися в 3 рази швидше. У грі Shadow of the Tomb Raider приріст частоти кадрів підвищиться до 4 разів.

Mac mini може включати до 16 ГБ оперативної пам’яті і твердотільний накопичувач ємністю до 2 ТБ.

Пристрій підтримує можливість виведення зображення на два монітори одночасно, і можливість підключення 6K-монітора.

Новий Mac mini надійде в продаж наступного тижня за ціною стартової конфігурації від $699.

MacBook Pro

Однією з новинок став 13-дюймовий MacBook Pro з тим же чіпом M1.

Компанія обіцяє зростання продуктивності процесора пристрою в 2,8 разів і в 5 разів більш продуктивну графіку (в порівнянні з попередніми версіями моделі).

У режимі перегляду відео комп’ютер зможе працювати до 20 годин, а в режимі перегляду веб-сторінок – до 17 годин. В Apple відзначають, що це комп’ютер з найтривалішою роботою від акумулятора серед всіх Mac.

У пристрої буде 8 ГБ оперативної пам’яті і SSD накопичувач на 256 або 512 ГБ. Бездротові опції представлені адаптерами Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.0.

Для набору тексту в новому MacBook Pro слугує клавіатура Magic Keyboard з підсвічуванням. Замість функціональних клавіш використовується сенсорний екран Touch Bar. Залишився сканер відбитків пальців Touch ID (для залогінювання в систему і покупок через Apple Pay).

Комп’ютер оснащений двома портами Thunderbolt з підтримкою USB 4 “для підключення більшої кількості периферійних пристроїв”.

Новий MacBook Pro буде доступний за ціною 1299 доларів.

macOS Big Sur

Оновлена операційна система macOS Big Sur буде працювати як на комп’ютерах Apple на базі Intel, так і на нових комп’ютерах з чіпом M1.

Вона вийде в цей четвер, 12 листопада.

На користувачів чекає оновлений дизайн, який все більше наближається до оформлення iOS та iPadOS.

Завдяки новій macOS, комп’ютери Mac з M1 виходитимуть зі “сплячого режиму” миттєво.

Браузер Safari буде працювати на JavaScript, і швидкість його роботи значно збільшиться.

Візуально оновляться стартова сторінка, робота з вкладками, прев’ю сторінок та інші елементи дизайну.