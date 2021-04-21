Американська компанія Apple під час весняної презентації новинок представила трекер AirTag для пошуку втрачених речей.

Про це повідомляється на сайті компанії. Крім того, про це інформує видання The Verge.

Трекер працюватиме спільно з додатками та сервісами компанії.

“Apple представила AirTag, невеликий аксесуар із елегантним дизайном, який допомагає відстежувати та знаходити найважливіші елементи за допомогою застосунку Apple Find My. Незалежно від того, прикріплений він до сумочки, ключів, рюкзака чи інших предметів, AirTag підключається до величезної глобальної мережі Find My і може допомогти знайти загублений предмет, зберігаючи при цьому конфіденційність та анонімність даних про місцезнаходження за допомогою наскрізного шифрування”, – зазначили в компанії.

Гаджет Apple AirTag виконано у вигляді невеликого круглого пристрою, який можна прикріпити до різних предметів (наприклад, до зв’язки ключів або гаманця). Якщо такий предмет з трекером загубиться, його можна буде легко відстежити за допомогою програми Apple Find My для iOS.

Користувач отримуватиме повідомлення, коли буде віддалятися від предмета з трекером.

Гаджет водонепроникний і пилонепроникний, має вбудований динамік, акселерометр, замінну батарею і працює за допомогою технології Bluetooth LE.

В Apple запевнили, що від однієї батареї пристрій зможе працювати близько року.

AirTag також оснащений чіпом Apple U1, який використовує технологію Ultra Wideband, щоб точніше направляти користувачів туди, де знаходиться предмет.

Трекер AirTag не зберігає жодних даних про історію місцезнаходжень. В Apple запевнили, що використовують наскрізне шифрування для зв’язку між AirTag та мережею Find My.

Як зазначає видання The Verge, очевидно, Apple конкуруватиме з Tile та іншими компаніями, що пропонують подібні технології. Однак перевагою AirTag є більш глибока інтеграція з iOS та iPhone.

Трекер Apple AirTag буде доступним для попереднього замовлення вже в найближчу п’ятницю. А поставки стартують 30 квітня. Ціна новинки складає $29, а комплект з чотирьох пристроїв оцінюється в $99.

Крім того, компанія створила аксесуари для AirTag у вигляді шкіряних чохлів і брелоків для ключів.