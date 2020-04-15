Про це повідомляється на сайті компанії.

У середу, 15 квітня, Apple офіційно анонсувала оновлену версію свого бюджетного смартфона iPhone SE. Зовні новинка нагадує iPhone 8 — SE другого покоління виконаний в тому ж дизайні та оснащений таким самим 4,7-дюймовий дисплеєм Retina HD.

При цьому iPhone SE другого покоління отримав процесор Apple Bionic A13, як в останніх моделях iPhone 11 та 11 Pro.

Камера у нового бюджетного смартфона одна — на 12 мегапікселів. Вона оснащена датчиком мерехтіння для балансу білого, HDR та режимом портретної зйомки та здатна записувати відео зі швидкістю 60fps в 4K.

Докладної інформації про батарею, відповідно, і про час автономної роботи нового iPhone SE, зараз немає.

Відомо, що SE другого покоління буде в трьох кольорах (чорний, білий та червоний).

Також будуть версії з різним об’ємом пам’яті — 64, 128 та 256 ГБ. Коштувати вони будуть 229, 449 та 549 доларів відповідно.

Він буде доступний для попереднього замовлення в цю п’ятницю, 17 квітня. Поставки розпочнуться 24 квітня.