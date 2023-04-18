5 червня в межах першого дня конференції WWDC відбудеться презентація Apple, де буде представлено iOS 17, яка містить новий інструмент завантаження додатків на iPhone. Він дасть змогу завантажувати застосунки без задіяння App Store.

Про це мовиться в матеріалі Bloomberg.

Як повідомляється, це нововведення дозволить завантажувати додатки без задіяння App Store за принципом сайдлоадингу (sideloading) на Android. Наголошено, що розробники Apple довго не погоджувалися на впровадження такого механізму в iOS.

Зазначено, що через тиск урядів різних країн і судових рішень, згідно з якими компанію обвинувачують у створенні монополії, вона була змушена погодитися. Як наслідок – поява альтернативних магазинів додатків для iPhone.

Наголошено, що завантаження додатків через новий інструмент може з’явитися лише в Європі.

Як пояснили у виданні, це пов’язано з ухваленням в Євросоюзі закону про цифрові ринки, який зобов’язує Apple дозволити роботу альтернативних магазинів застосунків на iPhone.

Нагадаємо, що 23 січня цього року компанія Apple посилила безпеку iOS, випустивши оновлення програмного забезпечення 16.3. Вперше користувачі iOS можуть використовувати фізичні ключі безпеки для двофакторної аутентифікації (2FA) свого Apple ID. Цей новий захід, оголошений компанією ще минулого року, додає рівень захисту для тих, хто зіштовхується з незвичайними загрозами безпеці – медійних осіб, журналістів та державних службовців.