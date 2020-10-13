У вівторок, 13 жовтня, о 20:00 за київським часом компанія Apple презентує світу новинки техніки зі слоганом "Вітання, швидкосте!" (з англ. - Hi, Speed).

Онлайн-трансляція ведеться на Youtube-каналі Apple.

Презентація iPhone 12 була перенесена на місяць через пандемію COVID-19. 15 вересня спеціалісти компанії представили нові смарт-годинники Apple Watch і планшети iPad, однак деталі про новий iPhone 12 розголошувати не стали. Тоді ж стало відомо, що презентація смартфону Apple нового покоління відбудеться 13 жовтня.

Очікується, що Apple покаже одразу чотири моделі iPhone 12:

iPhone 12 mini — найкомпактніший смартфон Apple із екраном діагоналлю 5,4″, вартістю від $600; iPhone 12 і iPhone 12 Max — смартфон з 6,1-дюймовим дисплеєм, вартістю від $750; iPhone 12 Pro — професійна модель з екраном діагоналлю 6,1″, вартістю від $1000; iPhone 12 Pro Max — найбільший смартфон Apple з дисплеєм 6,7″, вартістю від $1100.

Видання The Wall Street Journal повідомляє, що 13 жовтня Apple представить смартфон з підтримкою мережі зв’язку 5G.

Цікаво, що iPhone 12 mini буде доступний у п’яти кольорах – чорному, білому, червоному, синьому і зеленому, і трьох варіантах об’єму флеш-пам’яті – 64, 128 і 256 ГБ. Базова модель iPhone 12 представлена у таких же кольорах та об’ємі пам’яті. iPhone 12 Pro можна придбати у чотирьох кольорах – золотистому, сріблястому, темно-сірому і синьому, а об’єм вбудованої пам’яті складе 128, 256 або 512 ГБ. Такі ж особливості у iPhone 12 Pro Max.

Крім iPhone 12, очікується презентація повнорозмірних навушників AirPods Studio, компактної колонки HomePod mini, телевізійної приставки Apple TV нового покоління, MacBook на процесорі Arm і бездротової зарядки AirPower.