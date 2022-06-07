Про це повідомили у пресслужбі Apple.

Уже цієї осені користувачі iPhone відчують переваги оновлення операційної системи. Зокрема у новій iOS 16 клієнти Apple, окрім традиційного покращення існуючих застосунків, отримають нові віджети на екрані блокування та “живі” оповіщення.

“Персоналізуйте свій iPhone, використовуючи абсолютно нові способи персоналізації екрана блокування. Демонструйте улюблені фотографії, налаштовуйте стилі шрифтів і показуйте набір віджетів, щоб отримувати інформацію з першого погляду”, – анонсували оновлення в Apple.

Також разом з оновленням додадуть нові шпалери. Окрім цього на екрані блокування з’явиться нова функція – Live Activity. завдяки їй користувачі дізнаватимуться про те, що відбувається у режимі реального часу.

Розробники запевнили, що продумали всі деталі і сповіщення на екрані блокування будуть згортатись внизу, таким чином не займаючи персоналізований екран блокування.

Розробники пообіцяли, що тепер користувачі Live Activity iPhone зможуть самостійно створювати різноманітні екрани блокування, з унікальними стилями та фото, як буде легко перемикати з одного на інший.

Також нова iOS 16 буде з новим застосунком iCloud Shared Photo Library, який дозволить створювати окрему бібліотеку iCloud, доступ до якої зможуть отримати не більше 6 користувачів. Обрані користувачі зможуть разом додавати файли, створювати галереї чи редагувати добірки.

Нові функції очікуються і в застосунку Messages. Зокрема користувачі зможуть скасувати відправлення повідомлення, а також відновити повідомлення, яке було видалено нещодавно. Окрім цього чати у Messages можна буде позначати непрочитаними.

У застосунку Safari користувачам нададуть змогу створювати спільні групи вкладок і ділитися добірками сайтів з іншими людьми.

Також розробники покращили безпеку у браузері.

Застосунок гаманець в Apple Pay отримає функції “заплатити пізніше”, “відстеження замовлень” тощо. Так, функція “заплати пізніше” надасть користувачам змогу роздіти вартість покупки на 4 рівні частини розділені на 6 тижнів без відсотків та комісій.

Оновлення буде доступним для:

– iPhone 13

– iPhone 13 mini

– iPhone 13 Pro

– iPhone 13 Pro Max

– iPhone 12

– iPhone 12 mini

– iPhone 12 Pro

– iPhone 12 Pro Max

– iPhone 11

– iPhone 11 Pro

– iPhone 11 Pro Max

– iPhone XS

– iPhone XS Max

– iPhone XR

– iPhone X

– iPhone 8

– iPhone 8 Plus

– iPhone SE (2-го покоління)

– iPhone SE (3-го покоління)