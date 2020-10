Про це повідомили під час трансляції.

Гендиректор Apple Тім Кук заявив, що для айфонів настала нова ера — підтримка мережі 5G, яку матиме уся нова лінійка.

JUST IN: Apple unveils the iPhone 12 — the very first iPhone with 5G. #AppleEvent https://t.co/RvgHd31h24 pic.twitter.com/5aLxU8zaZj — CNBC (@CNBC) October 13, 2020

Apple показала iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max з пам’яттю 128 ГБ, 256 ГБ і 512 ГБ з хірургічної сталі і з технологією захисту екрану Ceramic Shield.

Окрім покращення всіх камер, інженери Apple додали нову функцію для обробки фото — ProRaw. Саме тому смартфон позиціонують як “iPhone для фотографів”.

Також новий айфон матиме можливість записувати відео в форматі HDR.

Смартфон оснащений оновленою ширококутною камерою з великим сенсором – нова камера повинна значно краще працювати при поганому освітленні.

Camera specs for the iPhone 12 Pro #AppleEvent pic.twitter.com/LKuDlvqpQV — CNET (@CNET) October 13, 2020

Компанія оновила дизайн смартфонів та випустила новинки у розмірі 6,1 та 6,7 дюйма відповідно. iPhone Pro Max став найбільшим смартфоном в історії Apple.

The iPhone 12 Pro Max has a 6.7-inch display #AppleEvent pic.twitter.com/4711CMdGkP — CNET (@CNET) October 13, 2020

iPhone 12 Pro буде продаватися в чотирьох колірних варіантах – сріблястому, графитовому, синьому і золотому.

Here are the new iPhone 12 Pro colors #AppleEvent pic.twitter.com/GaRDb2k3kV — CNET (@CNET) October 13, 2020

Нові айфони оснащені новим чіпом — A14 Bionic, який створений за 5 нм процесом. Він має 11,8 млрд транзисторів, що на 40% більше, ніж в А13.

Apple announces its iPhone 12 Pro models, which come in four colors: silver, graphite, gold and blue. #AppleEvent https://t.co/RvgHd31h24 pic.twitter.com/j8dEZPkCR4 — CNBC (@CNBC) October 13, 2020

Смартфон оснащений керамічним покриттям, яке робить смартфон в чотири рази міцніше.

Також в iPhone 12 Pro вбудований лідар.

Передзамовлення на iPhone 12 і iPhone 12 Pro стартує 16 жовтня, а продажу – 23 жовтня. Що ж стосується iPhone 12 Pro Max і iPhone 12 Mini, то їх доведеться почекати до листопада – передзамовлення розпочнеться 6 листопада, а продажі 13 листопада.

Ціна на iPhone 12 Pro стартуватиме з 999 доларів, на iPhone 12 Pro Max — з 1099 доларів.