Про це повідомили під час трансляції.
Гендиректор Apple Тім Кук заявив, що для айфонів настала нова ера — підтримка мережі 5G, яку матиме уся нова лінійка.
JUST IN: Apple unveils the iPhone 12 — the very first iPhone with 5G. #AppleEvent https://t.co/RvgHd31h24 pic.twitter.com/5aLxU8zaZj
— CNBC (@CNBC) October 13, 2020
Apple показала iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max з пам’яттю 128 ГБ, 256 ГБ і 512 ГБ з хірургічної сталі і з технологією захисту екрану Ceramic Shield.
iPhone 12 pro and 12 pro Max. #AppleEvent #iPhone12ProMax pic.twitter.com/KkouYNoCP2
— BOUMEDIENE MOHAMED (@Kuzgun22691981) October 13, 2020
Окрім покращення всіх камер, інженери Apple додали нову функцію для обробки фото — ProRaw. Саме тому смартфон позиціонують як “iPhone для фотографів”.
Також новий айфон матиме можливість записувати відео в форматі HDR.
Camera of #iPhone12ProMax pic.twitter.com/kBdhlpVbpv
— Piyush (@Indian_Tech_1) October 13, 2020
Смартфон оснащений оновленою ширококутною камерою з великим сенсором – нова камера повинна значно краще працювати при поганому освітленні.
Camera specs for the iPhone 12 Pro #AppleEvent pic.twitter.com/LKuDlvqpQV
— CNET (@CNET) October 13, 2020
Компанія оновила дизайн смартфонів та випустила новинки у розмірі 6,1 та 6,7 дюйма відповідно. iPhone Pro Max став найбільшим смартфоном в історії Apple.
The iPhone 12 Pro Max has a 6.7-inch display #AppleEvent pic.twitter.com/4711CMdGkP
— CNET (@CNET) October 13, 2020
iPhone 12 Pro буде продаватися в чотирьох колірних варіантах – сріблястому, графитовому, синьому і золотому.
Here are the new iPhone 12 Pro colors #AppleEvent pic.twitter.com/GaRDb2k3kV
— CNET (@CNET) October 13, 2020
Нові айфони оснащені новим чіпом — A14 Bionic, який створений за 5 нм процесом. Він має 11,8 млрд транзисторів, що на 40% більше, ніж в А13.
Apple announces its iPhone 12 Pro models, which come in four colors: silver, graphite, gold and blue. #AppleEvent https://t.co/RvgHd31h24 pic.twitter.com/j8dEZPkCR4
— CNBC (@CNBC) October 13, 2020
Смартфон оснащений керамічним покриттям, яке робить смартфон в чотири рази міцніше.
Також в iPhone 12 Pro вбудований лідар.
Передзамовлення на iPhone 12 і iPhone 12 Pro стартує 16 жовтня, а продажу – 23 жовтня. Що ж стосується iPhone 12 Pro Max і iPhone 12 Mini, то їх доведеться почекати до листопада – передзамовлення розпочнеться 6 листопада, а продажі 13 листопада.
Here’s the full iPhone lineup. #AppleEvent pic.twitter.com/VFpZpOdVIC
— CNET (@CNET) October 13, 2020
Ціна на iPhone 12 Pro стартуватиме з 999 доларів, на iPhone 12 Pro Max — з 1099 доларів.
- Раніше стало відомо, що розробники iPhone 12 Pro Max встановлять на модель надпотужний новий чіпсет A14 Bionic, побудований за 5-нанометровим техпроцесом. Кількість ядер – 6, машинне навчання відбувається у 2 рази швидше. Графічний прискорювач підвищив показник швидкості на 30%, а споживання енергії знизилося на 40%.