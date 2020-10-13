Компанія Apple на своєму онлайн-заході "Привіт, швидкість" презентувала iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max, які представили як "iPhone для фотографів".

Про це повідомили під час трансляції.

Гендиректор Apple Тім Кук заявив, що для айфонів настала нова ера — підтримка мережі 5G, яку матиме уся нова лінійка.

JUST IN: Apple unveils the iPhone 12 — the very first iPhone with 5G. #AppleEvent https://t.co/RvgHd31h24 pic.twitter.com/5aLxU8zaZj — CNBC (@CNBC) October 13, 2020

Apple показала iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max з пам’яттю 128 ГБ, 256 ГБ і 512 ГБ з хірургічної сталі і з технологією захисту екрану Ceramic Shield.

Окрім покращення всіх камер, інженери Apple додали нову функцію для обробки фото — ProRaw. Саме тому смартфон позиціонують як “iPhone для фотографів”.

Також новий айфон матиме можливість записувати відео в форматі HDR.

Смартфон оснащений оновленою ширококутною камерою з великим сенсором – нова камера повинна значно краще працювати при поганому освітленні.

Camera specs for the iPhone 12 Pro #AppleEvent pic.twitter.com/LKuDlvqpQV — CNET (@CNET) October 13, 2020

Компанія оновила дизайн смартфонів та випустила новинки у розмірі 6,1 та 6,7 дюйма відповідно. iPhone Pro Max став найбільшим смартфоном в історії Apple.

The iPhone 12 Pro Max has a 6.7-inch display #AppleEvent pic.twitter.com/4711CMdGkP — CNET (@CNET) October 13, 2020

iPhone 12 Pro буде продаватися в чотирьох колірних варіантах – сріблястому, графитовому, синьому і золотому.

Here are the new iPhone 12 Pro colors #AppleEvent pic.twitter.com/GaRDb2k3kV — CNET (@CNET) October 13, 2020

Нові айфони оснащені новим чіпом — A14 Bionic, який створений за 5 нм процесом. Він має 11,8 млрд транзисторів, що на 40% більше, ніж в А13.

Apple announces its iPhone 12 Pro models, which come in four colors: silver, graphite, gold and blue. #AppleEvent https://t.co/RvgHd31h24 pic.twitter.com/j8dEZPkCR4 — CNBC (@CNBC) October 13, 2020

Смартфон оснащений керамічним покриттям, яке робить смартфон в чотири рази міцніше.

Також в iPhone 12 Pro вбудований лідар.

Передзамовлення на iPhone 12 і iPhone 12 Pro стартує 16 жовтня, а продажу – 23 жовтня. Що ж стосується iPhone 12 Pro Max і iPhone 12 Mini, то їх доведеться почекати до листопада – передзамовлення розпочнеться 6 листопада, а продажі 13 листопада.

Ціна на iPhone 12 Pro стартуватиме з 999 доларів, на iPhone 12 Pro Max — з 1099 доларів.