Про це повідомляють #Букви.
У вівторок, 13 жовтня, компанія Apple анонсувала одразу чотири моделі нового iPhone: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max. Усі новинки — з підтримкою мережі 5G.
iPhone 12
Новий iPhone 12 отримав оновлений дизайн. Крім того, він тонший, менший і легший за попередню модель iPhone 11.
Смартфон оснащений 6,1-дюймовий повноекранним OLED-дисплей Super Retina XDR. Apple заявляє, що скло смартфона стало більш міцним, і він має в чотири рази кращі показники витримки під час падіння, ніж попередня модель.
Apple’s new iPhone 12 is here pic.twitter.com/oV6XSAo909
— The Verge (@verge) October 13, 2020
Задня камера на iPhone 12 подвійна, 12 мегапікселів (одна з діафрагмою 2,4, інша — 1,6). Вона здатна записувати відео HDR із Dolby Vision до 30 кадрів в секунду та у форматі 4K зі швидкістю 24 кадрів в секунду, 30 кадрів в секунду або 60 кадрів в секунду. Фронтальна камера теж 12-мегапіксельна, діафрагма 2,2.
iPhone 12 оснащено надпотужним чіпом A14 Bionic.
Apple обіцяє, що смартфон можна буде зарядити на 100% за 1 годину, при цьому заряд триматиметься до 10 годин під час перегляду відео і до 60 годин під час прослуховування аудіо.
iPhone 12 mini
iPhone mini має ті ж функції, що і iPhone 12, включно з 5G, подвійною камерою та додатковим захистом екрану, проте він менший і легший — екран лише 5,4-дюймів.
У меншому смартфоні прибрали Touch ID і замінивши його на Face ID, одночасно було значно зменшено рамки навколо дисплея.
Apple announces iPhone 12 mini pic.twitter.com/fsiSAapB9V
— The Verge (@verge) October 13, 2020
Apple стверджує, iPhone mini — найменший, найтонший і найлегший телефон 5G у світі.
Вартість iPhone mini починається з $ 699, попереднє замовлення можна буде зробити з 6 листопада.
- Раніше стало відомо, що розробники iPhone 12 Pro Max встановлять на модель надпотужний новий чіпсет A14 Bionic, побудований за 5-нанометровим техпроцесом. Кількість ядер – 6, машинне навчання відбувається у 2 рази швидше. Графічний прискорювач підвищив показник швидкості на 30%, а споживання енергії знизилося на 40%.