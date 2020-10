Про це повідомляють #Букви.

У вівторок, 13 жовтня, компанія Apple анонсувала одразу чотири моделі нового iPhone: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max. Усі новинки — з підтримкою мережі 5G.

Новий iPhone 12 отримав оновлений дизайн. Крім того, він тонший, менший і легший за попередню модель iPhone 11.

Смартфон оснащений 6,1-дюймовий повноекранним OLED-дисплей Super Retina XDR. Apple заявляє, що скло смартфона стало більш міцним, і він має в чотири рази кращі показники витримки під час падіння, ніж попередня модель.

Apple’s new iPhone 12 is here pic.twitter.com/oV6XSAo909

— The Verge (@verge) October 13, 2020