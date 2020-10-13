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У вівторок, 13 жовтня, компанія Apple анонсувала одразу чотири моделі нового iPhone: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max. Усі новинки — з підтримкою мережі 5G.

iPhone 12

Новий iPhone 12 отримав оновлений дизайн. Крім того, він тонший, менший і легший за попередню модель iPhone 11.

Смартфон оснащений 6,1-дюймовий повноекранним OLED-дисплей Super Retina XDR. Apple заявляє, що скло смартфона стало більш міцним, і він має в чотири рази кращі показники витримки під час падіння, ніж попередня модель.

Задня камера на iPhone 12 подвійна, 12 мегапікселів (одна з діафрагмою 2,4, інша — 1,6). Вона здатна записувати відео HDR із Dolby Vision до 30 кадрів в секунду та у форматі 4K зі швидкістю 24 кадрів в секунду, 30 кадрів в секунду або 60 кадрів в секунду. Фронтальна камера теж 12-мегапіксельна, діафрагма 2,2.

iPhone 12 оснащено надпотужним чіпом A14 Bionic.

Apple обіцяє, що смартфон можна буде зарядити на 100% за 1 годину, при цьому заряд триматиметься до 10 годин під час перегляду відео і до 60 годин під час прослуховування аудіо.

iPhone 12 поставлятиметься у в чорному, білому, червоному, салатовому та синьому кольорах. Вартість — від $799 за модель з 64 ГБ пам’яті. Він буде доступний для попереднього замовлення з 16 жовтня.

iPhone 12 mini

iPhone mini має ті ж функції, що і iPhone 12, включно з 5G, подвійною камерою та додатковим захистом екрану, проте він менший і легший — екран лише 5,4-дюймів.

У меншому смартфоні прибрали Touch ID і замінивши його на Face ID, одночасно було значно зменшено рамки навколо дисплея.

Apple стверджує, iPhone mini — найменший, найтонший і найлегший телефон 5G у світі.

Вартість iPhone mini починається з $ 699, попереднє замовлення можна буде зробити з 6 листопада.

  • Раніше стало відомо, що розробники iPhone 12 Pro Max встановлять на модель надпотужний новий чіпсет A14 Bionic, побудований за 5-нанометровим техпроцесом. Кількість ядер – 6, машинне навчання відбувається у 2 рази швидше. Графічний прискорювач підвищив показник швидкості на 30%, а споживання енергії знизилося на 40%.