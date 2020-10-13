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У вівторок, 13 жовтня, компанія Apple анонсувала одразу чотири моделі нового iPhone: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max. Усі новинки — з підтримкою мережі 5G.

iPhone 12

Новий iPhone 12 отримав оновлений дизайн. Крім того, він тонший, менший і легший за попередню модель iPhone 11.

Смартфон оснащений 6,1-дюймовий повноекранним OLED-дисплей Super Retina XDR. Apple заявляє, що скло смартфона стало більш міцним, і він має в чотири рази кращі показники витримки під час падіння, ніж попередня модель.

Apple’s new iPhone 12 is here pic.twitter.com/oV6XSAo909 — The Verge (@verge) October 13, 2020

Задня камера на iPhone 12 подвійна, 12 мегапікселів (одна з діафрагмою 2,4, інша — 1,6). Вона здатна записувати відео HDR із Dolby Vision до 30 кадрів в секунду та у форматі 4K зі швидкістю 24 кадрів в секунду, 30 кадрів в секунду або 60 кадрів в секунду. Фронтальна камера теж 12-мегапіксельна, діафрагма 2,2.

iPhone 12 оснащено надпотужним чіпом A14 Bionic.

Apple обіцяє, що смартфон можна буде зарядити на 100% за 1 годину, при цьому заряд триматиметься до 10 годин під час перегляду відео і до 60 годин під час прослуховування аудіо.